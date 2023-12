Štěpánek (Trikolora): Všeho s mírou platí i u Schwarzenberga

Platí to vždy a všude. Když je něčeho moc, je toho příliš. O mrtvých jen dobře, ale tomu, co se děje okolo úmrtí Karla Schwarzenberga, chybí elementární uměřenost.

Zdejší pseudoliberální kavárna a s ní propojená média hlavního proudu prostě neznají míru. Nikdy a v ničem. Nejvíc tím škodí samy sobě, a navíc – paradoxně – i objektu své adorace.

Měli jsme a máme stovky poslanců a senátorů, měli jsme a máme desítky ministrů či předsedů různých politických stran. Mnozí z nich již zemřeli a byli to rovněž osobnosti a měli rovněž nejrůznější zásluhy. I hříchy. Ale takové pohřební bakchanálie okolo jejich odchodu nikdo nikdy nerozpoutal. Nechť Karel Schwarzenberg odpočívá v pokoji, ale sorry, nebyl to ani prezident ani Karel Gott. Ono klasické „všeho s mírou“ by mělo platit i v jeho případě.

Pro ty pomalejší ještě dodávám, že tenhle post není o Karlu Schwarzenbergovi, nýbrž o jeho nekritických a nesoudných pohrobcích. A propos, vybírat u rakve peníze na válku je chucpe.

