Štěpánek (Trikolora): Z vládních stran zbyly jen názvy

Strategickou komunikací vlády Petra Fialy je, že ústy regulérního blázna Foltýna, jeho vlastními slovy tupého zeleného lampasáckého debila, nadává vlastním občanům tu do sviní, tu do pedofilů, tu do zombies a chtěla by je oddělit příkopem. To je věru zajímavý přístup. Zastavme se proto blíže u jednotlivých stran vládní pětikoalice a podívejme se, co jsou vlastně zač.

Ku pomoci si můžeme vzít staré latinské rčení „nomen omen“. Dle Wikipedie se výraz „nomen omen“ (doslovně jméno znamení) používá v případě, kdy jméno nebo název vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele. Někdy to ale může být, jak uvidíme, přímo naopak.

STAN neboli Starostové a nezávislí

Tihle Starostové a nezávislí už dávno nejsou ani starostové, a už vůbec, a to ani náhodou, nejsou nezávislí. Naopak, úspěšně se zabydleli v nejrůznějších dozimetrických mafiích a partičkách, ať už na republikové, nebo krajské úrovni. Nemluvě o jejich šíleném předsedovi, toho času bohužel ministru vnitra, jenž o co méně zodpovědnou politiku provozuje, viz podpis migračního paktu, o to více zcela závislý na Bruselu vyvěšuje na budovu svého ministerstva pytel s mrtvým Putinem.

Piráti

To naopak Piráti dělají vskutku čest svému jménu. Oceánem jejich bukanýrských nájezdů jsou státní i jiné orgány všeho druhu. Když se před lety prodrali do vysoké politiky, měli volební autobus, pomalovaný ksichty politiků z jiných stran a heslem Pusťte nás na ně. Skutečný význam onoho hesla ovšem naplnili až po minulých sněmovních volbách. Když je jejich koaliční parťáci ze STAN vypekli, což na sebe vzalo podobu pouhých čtyř pirátských poslaneckých mandátů, rozprchli se milovníci černého praporu s lebkou a hnáty do všech ministerstev a dalších institucí. Jejich volební heslo tak dostalo najednou úplně nový význam. Něco ve smyslu: Pusťte nás ke korytům! Prostě urvat, co se dá, dokud to jde. Otázkou je, co bude dál, protože Petr Fiala v úterý z vlády nečekaně vykopl předsedu Ivana Bartoše a bukanýři budou o dalším setrvání ve vládě hlasovat.

KDU-ČSL

Moc se to neví, ale jméno téhle povedené partičky už pár let není Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, jak tomu bylo dřív a jak by se někdo možná mohl domnívat dle písmen oné zkratky. Všechna ta podstatná i přídavná jména z názvu vzala za své a zbylo jen těch šest písmenek. Fakt nekecám, mrkněte do databáze politických stran. Co se za nimi v současnosti skrývá, se můžeme jen dohadovat. Dle současné lidovecké praxe je to nejspíš takhle: K – krademe, D – dýlujeme, U – udáváme, Č – čerpáme, S – smilníme, L – lžeme.

TOP 09

Je tu ještě vůbec někdo, kdo si pamatuje, co ona tři písmenka ve zkratce původně Schwarzenbergovy a Kalouskovy strany kdysi znamenala, tedy v době, kdy Kalousek ještě tvrdil, že napravo od Topky je zeď? Osvěžím vám paměť: Tradice, Odpovědnost, Prosperita. To je obzvláště pozoruhodné! No, spíše vypečené. Proč? Protože tradici Topka vyměnila za progresivismus, odpovědnost za válečné štvaní a prosperitu za neodpovědný amatérismus Fialovy vlády.

ODS

To nejstrašnější nakonec. Z ODS se stala krajně středová Otřesně Demagogická Strana. Proč? Protože opustila všechny principy, na kterých byla kdysi založena, rozmělnila se v koalici SPOLU a k volebnímu úspěchu z minulých sněmovních voleb se doslova prolhala, když nyní dělá pravý opak toho, co voličům v předvolební kampani slibovala. Brutálním navýšením daní počínajíc, okrajováním všech možných svobod pokračujíc a okradením důchodců končíc.

Jak že se to zpívalo v té slavné budovatelské písni, milí voliči?

„Teď když máme, co jsme chtěli…“

(psáno pro Denik.to)

