Švarcbek (KSČM): Ekonomická diplomacie ČEZu

Prezident Miloš Zeman jezdí do desítek zemí, aby prováděl v zájmu českých firem ekonomickou diplomacii. Je pravdou, že je mu vyčítáno, že jezdí do Ruska a do Číny. Že jim straní a táhne nás na Východ. Straní nestraní, do uvedených zemí jezdí všechny velké a důležité firmy. Ne že tam jen jezdí, ale úspěšně podnikají a pěkně vydělávají. Prezident se snaží podpořit naše podnikatele. Pokud bude pokračovat ještě dál na východ, tak nás i firmy dotáhne do Japonska. Následující zastávkou na východě budou Spojené státy. Kde je tedy ten Východ?

Pak zde máme však jiné ekonomické diplomaty, kteří však chtějí hlavně dělat byznys. Myslím tím ČEZ. Dominantní a významnou firmu pro naši republiku i občany. O ní přicházejí nyní další zarážející zprávy z Bulharska.

Každá firma musí růst a generovat zisky, tak i ČEZ. V rámci expanze se vrhl na Balkán. Jen představenstvo firmy ví, proč zrovna do Albánie, Bulharska a Rumunska. Pravděpodobně to bylo výhodné a perspektivní. Čez se zapojil do privatizace albánské rozvodné sítě. Po aktivitách ČEZu zůstala tak trochu pachuť úplatků ve výši 184 mil.korun, které měly z ČEZu odejít někomu, kdo tak dobře radil. Nepřející takovému poradenství říkají úplatky. V Bulharsku, kam ČEZ vletěl stejně ambiciózně, způsobil svým počínáním demontrace odběratelů, a to až tak, že padla v roce 2013 vláda. Letos se cituace opakuje. Demonstranti v ulicích bulharských měst, kteří demonstrují proti ČEZu, vláda v ohrožení. Premiér vlády Borisov je rozezlený z toho, komu se měla aktiva ČEZu prodat. Neznámé, netransparentní firmě. Zároveň existuje podezření, že nebyl dostatečně doložen původ finančních prostředků. Borisov, který donedávna předsedal Evropě, se s premiérem Babišem snaží o dobré vztahy, a nyní mu ČEZ zavařil. Že se nejedná o prkotinu ukazuje i to, že generální ředitel Beneš jel na Hrad situaci vysvětlovat prezidentu Zemanovi. Jak tam Beneš asi pochodil? Beneš byl dlouholetým a blízkým spolupracovníkem bývalého generálního ředitele Martina Romana, který tak pěkně nastartoval rozprodej Škody Plzeň. V té se dlouhá léta nevědělo, kdo ji ovládá a kdo z rozprodeje profituje. Když to tak pěkně Roman nastartoval a zařídil, odešel v roce 2004 pomoci ČEZu. Roman a jeho vedení v Čezu muselo být velmi schopné, když od roku 2004 narostla hodnota akcií ze 200 korun na 1192 korun v roce 2008, kdy Roman a další manažeři prodali své akcie, a shodou okolností na tom pěkně vydělali. Schopného člověka prostě dole nezastavíš. Ve srovnání s ním je Beneš asi 2. či 3. kategorie manažera. V současné době je cena 508 korun a byla ještě nižší. Mě jako laika napadá, zda ten nárůst ceny akcií neměl něco společného s tou expanzí. Taková pěkně načasovaná a řízená expanze, podpořená vhodnými zprávami v tisku, dokáže dělat divy.

Josef Švarcbek KSČM

Počínání ČEZu je ostuda, a nejen ekonomická. To by se Zeman a Babiš mohli ušoupat při ekonomické diplomacii, když jejich snahu podkopávají podivné aktivity ČEZu.

Daňový poplatník se ještě může připravit na další překvapení, které na něj vedení ČEZu chystá. Jedním z nich může být rozdělení podniku na výrobní a distribuční část. Výrobu, tedy elektrárny a dostavbu Dukovan bude zajišťovat stoprocentně vlastněný ČEZ. Lukrativnější distribuci a zelenou energetiku podnik, který se oddělí. Aby to bylo pochopitelné pro každého tak jde o to, že nevýdělečná činnost bude jištěna občany Česka a profit poputuje do soukromých kapes. Jako by nestačily desítky miliard, které občané platí solárním baronům. Až ta lumpárna dopadne na naše odběratele, tak možná taky vyjdou do ulic jako ti v Bulharsku. A tohle dělá podnik, který vlastní ze 70% stát. Takto dbá na zájmy občanů. Není čas s tím něco udělat?

