Švarcbek (KSČM): A to se vyplatí! Opravdu?

Některé z nás však polilo horko ještě jednou, když si uvědomili, že v něčem podobném žijí. Česká republika se za poslední roky, díky dotaci Zelená úsporám oblékla do bílého nebezpečí-polystyrénu. V Anglii údajně neprošlo bezpečnostními testy dalších 149 věžáků. Šetřilo se na materiálu. Kolik by jich asi neprošlo u nás? Nikdy se to nedozvíme. Ti, kteří viděli londýnské peklo a mají polystyrén na domě, tak jistě již nebudou v klidu. Nemůže je uklidnit ani ubezpečování, že zrovna ten jejich dům je udělán kvalitně, že ten jejich polystyrén je nehořlavý, a že oni zrovna budou mít štěstí, že jim se takové neštěstí vyhne. Myslí si snad někdo, že zrovna u nás se nešetří na materiálu Pokud někdo takový je, tak mu doporučíme, aby si promluvit s někým z oboru či sledoval pracovní postupy při uteplování domů.

Zelená úsporám je konzelné spojení. Zelená je moderní a úspora je kouzelné slovíčko, na které slyší každý. Když se podíváme na barvu té zelené, tak co uvidíme. Uvidíme bílý polystyrén, který se vyrábí z ropy, ta se musí dovézt, zpracovat, převézt. Další ropa, která se spotřebovává. Pracovníci, kteří jí oblepují dům se taky přepravují a ne jednou. Další ropa. Na ušlechtilé omítky (proč se jim tak říká?) se používají lepidla, dysperze, penetrace. Nic z toho není zrovna zelené-ekologické. Je to čistá chemie. A nyní si představme odstraňování takového obalu domu, až nebude vyhovovat nebo se zjistí, že je špatně realizován. Vše bude nebezpečný odpad. Kdo to asi bude platit?

Josef Švarcbek KSČM



Když se podíváme na úspory tak zjistíme. Dům obalený bílým zázrakem bude jistě izolován. Bude více držet teplo, ale i vlhkost a smrad. Domy totiž musí dýchat jako člověk, jako jeho kůže, musí být dyfuzní. Nedostatečné větrání způsobí vzniky plísní a chemie na fasádě se bude dostávat i dovnitř domu. Jistě nebude prospívat zdraví. Dále. Úspory budou, ale většina panelových domů, na které se dávaly a dávají dotace, je připojena na dálkové topení. Teplárny budou mít nižší příjmy a udělají jedinou možnou věc. Zdraží! Kde pak budou úspory? Zbydou jen dluhy na splácení toho uteplení.

Zelená úsporám se občanům ještě prodávala s argumentem, že to zvýší zaměstnanost. Kdo však poslouchal když šel okolo domu, který se zateploval, tak slyšel v převážné většině ukrajinštinu či slovenštinu. Takže jsme řešili zaměstnanost zcela někde jinde než u nás a zisky tekly do jiných kapes než našich, do jiných zemí.

Když shrneme ten zázrak jménem Zelená úsporám, tak vidíme, že jsme si dali na domy nebezpečný materiál, se kterým budou v budoucnu jen problémy. Zadlužil mnoho lidí, neprospívá zdraví a peníze odtekly do zahraničí. Bravo. Takové šetření se vyplatí.

(převzato z Profilu)

