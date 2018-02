Švarcbek (KSČM): Prostě jen dobrý byznys a pochybné vzory

Technologie, klipovitost a touha po neustálé změně a vzrušení vytváří prostředí k tomu, že se celebritou stávají i prapodivné osoby s ještě prapodivnějšími osudy a chováním. Selfíčko s nimi je úlovek, který vylepší sociální postavení a prestiž lovce fotky. Na výsluní obdivu jsou ti, kteří mají fotku s významnými politiky, popovými či sportovními hvězdami.

Pak je zde kategorie osob, které nežily zrovna spořádaný a zákonný život, a přesto se z nich po propuštění staly významné celebrity vhodné k focení. Jedním z nich je Jordan Belfort, zvaný „vlk z Wall Street“, který vystoupí se svou show 10. 3. 2018 v Praze. Nevím, kolik bude stát vstupenka na jeho vystoupení, ale za cenu lístku do kina to jistě nebude. Tak tento parazit a podvodník bude předávat svá moudra i u nás.

Nedá se mu upřít, že uměl vydělávat. Jen to bylo pomocí podvodů na burze. On a jeho firma Stratton Oakmont podvedla tisíce investorů a připravila je o 200 milionů. K tomu jej inspiroval i film Wall Steet s Michaelem Douglasem. Umožnila mu to situace po krachu burzy v říjnu 1987. Za své podvody strávil ve vězení 22 měsíců. Sám se stal předlohou pro fim Vlk z Wall Steet s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

V našich podmínkách máme jistě dost a dost takových podvodníků, a možná to jsou větší formáty než Belfort. Takový Viktor Kožený by mohl vyprávět, psát a točit filmy. Není však sám. Privatizace státního majetku v Česku byla skvělá příležitost.

Pak zde máme propuštěného Jiřího Kajínka. Ten svou činností a útěkem ukázal, že taky něco dovede. Již ve vězení poskytl autorská práva na film. Po prezidentské amnestii se vrhl do reklamy a do televize. V TV Prima byl natočen dokument Já, Kajínek. Následují přednášková turné. Jedna z besed se odehrála nedávno v nakladatelství Naše vojsko. Vstupenka stála každého v sále tři sta korun. Není to jistě stejně jako na Belforta, ale složení návštěvníků je také jiné. Aby se vylepšil ještě trochu profit organizátora, tak si návštěvníci mohli ještě zakoupit hrníčky a trička s podobiznou odsouzeného vraha. Vše za tři sta korun. Nekupte to.

Celý tento rej kolem zločinců, kteří byli následně propuštěni a staly se z nich slušně vydělávající celebrity, tak nějak připomíná katolické svaté. Tedy ty, kteří také dříve bloudili, chovali se špatně, sloužili zlu či žili nemorálním způsobem života, a následně svůj život změnili a obrátili se k bohu. Katolická církev je za jejich polepšení a případné zázraky, prohlásila za svaté. Možná i Belfort a Kajínek budou jednou prohlášeni za svaté. Je jen otázka, jak to ponesou poškození. Ti se toho ostatně nedožijí, takové svatořečení chvíli trvá.

V minulosti byli celebritami byznysmeni, umělci či vědci. A dnes propuštění zločinci. Trochu divná doba a trochu divné vzory pro mladou generaci.

autor: PV