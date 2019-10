Švenda (TOP 09): Příbram je prý druhá nejhorší. Proč bychom se neměli urazit?

Oproti loňskému roku jsme se propadli o 7 pozic. Můžeme se teď hluboce urazit a ujišťovat se, jak se nám tu přeci žije dobře, nebo uklidnit emoce a uvědomit si, co si ze zpracovaných dat můžeme odnést.

V prvé řadě bychom si měli uvědomit, že nikdo nevede účelovku proti Příbrami. Máme k dispozici celorepublikové srovnání s 206 městy a obcemi z celé České republiky, které nám bylo poskytnuto, abychom pracovali na zlepšeních.

V druhé řadě si uvědomme, že to není počet bankomatů a supermarketů, co nás “stáhlo dolů”. Indexy, ve kterých jsme propadli, jsou dostupnost dětských lékařů, počet nezaměstnaných mezi 15 - 64 lety, nabídka pracovních pozic, počet kin a lékáren, dopravní nehodovost a přírůstek obyvatel. V ostatních indexech jsme průměrní a naopak nám v celkovém žebříčku výrazně pomohla dojezdová vzdálenost do nemocnice.

Co si z toho můžeme přečíst? Zřejmě máme stále problém přilákat podnikatele, kteří by u nás vytvářeli nové pracovní příležitosti. Když nedokážeme vlastní obyvatele uživit, dojíždějí za lepšími nabídkami do Prahy, tam následně také uskutečňují svoji spotřebu a zpět jezdí pouze přespávat nebo se rovnou odstěhují. Může s tím město něco dělat? Ano. Nesmíme polevit a musíme stále pokračovat v práci na tom, aby Příbram byla stále lepším místem pro život i podnikání. Ať už se jedná o budování další nové městské infrastruktury, transparentnost města a jeho rozhodovacích procesů, propagaci turistických cílů a podporu všeobecného povědomí o místních podnikatelských subjektech, asistencí potenciálním investorům při orientaci v místním prostředí atd. Nemusíme nutně usilovat o příchod velkých montoven zaměstnávající nekvalifikovanou sílu, pro které zde ani nemáme k dispozici vhodné pozemky, ale měli bychom se snažit přilákat zejména technologické firmy, nové malé a střední podnikatele, kteří budou poptávat například i vysokoškolsky vzdělané lidi a patřičně je ohodnotí.

Jsem si jistý, že pokud dokážeme naše občany udržet přes den v Příbrami, zvýšíme tím i míru jejich útraty v našem městě. Se zvýšenou kupní sílou a poptávkou budeme stimulovat i nabídku. Zvýší se chuť otevírat tady provozovny s kvalitním zbožím, službami nebo zábavou. Nejde o to, posunovat se v nějakém žebříčku, ale pracovat s daty, která nám nabízí.

VÁCLAV ŠVENDA

Mgr. Václav Švenda TOP 09



