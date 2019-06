Švenda (TOP 09): Společně pro Příbram. Doopravdy - bez hádek a výhrůžek

V posledních dnech Příbramí hýbou bouřlivé diskuse o budoucnosti hřiště Na Cvičně na Březových Horách. Do konfliktu se zde dostává možný výsledek hlasování o participativním rozpočtu s vůlí obyvatel, kterých by se uskutečněný projekt reálně dotkl.

TOP 09 Příbram podává návrh, aby město i do budoucna při zařazování projektů k hlasování koordinovalo svůj postoj minimálně s místními osadními výbory, jejichž volení členové zastupují zájmy občanů v dané lokalitě.

Dva roky bylo hřiště Na Cvičně vlivem následků opravy kanalizace v nepoužitelném stavu, nyní jdou proti sobě dva projekty, které se vzájemně vylučují. Dobrovolníci se snažili uvést hřiště do původního stavu, zároveň je však v participativním rozpočtu na této ploše hlasován návrh parkourového hřiště. “Jsem příznivcem participativního rozpočtu, protože vtahuje občany do komunální politiky a umožňuje jim se podílet na podobě města, ve kterém žijí. Zároveň mi ale nepřijde fér, aby mnoho hodin obdivuhodné dobrovolnické práce přišlo nazmar,” komentuje patovou situaci opoziční zastupitel Václav Švenda.

Příbramská TOP 09 dále upozorňuje, že problém je v samotném způsobu, jakým mohou mířit vítězné návrhy ke své realizaci. “Jsme svědkem situace, kdy by mohla většina Příbrami rozhodnout proti vůli menšiny na Březových Horách. Proces je to sice demokratický, ale nad námitkami místních nelze mávnout rukou s tím, že je to truc. Koneckonců pod jejich okny to hřiště stojí. To oni jej nejčastějši využívají,” říká Švenda a připojuje i možné řešení. “Abychom předešli situacím, kdy velké části Příbrami rozhodnou o stavbách v menších částech, navrhujeme nutnou spolupráci města s osadními výbory. Jejich volení členové zastupují zájmy občanů v daných lokalitách. Teď se jedná o hřiště, ale při současné úpravě by to příště mohla být třeba technoparty v Jerusalemě. Jako zastupitelé máme povinnost brát ve zřetel zájmy všech městských částí nehledě na jejich velikost.”

Za nešťastný pak Václav Švenda vidí rovněž způsob přestřelky mezi městem a osadním výborem: “Osobně bych přivítal smířlivější tón ze strany vedení města. Na veřejnost pronikly zprávy, že předsedovi osadního výboru bylo dokonce naznačeno možné odvolání. Věřím, že by si nikdo ze zastupitelů města netroufl navrhnout odvolání předsedy za organizaci dobrovolnických prací na revitalizaci hřiště. Aktivní občané se zájmem o věci veřejné by měli být snem každého starosty nikoliv jeho noční můrou. Teď je prioritou nalézt takové řešení, aby se ani jedna ze stran necítila zatlačena. Jako rozumné vidím najít nové umístění pro parkourové hřiště pro případ, že by v participativním rozpočtu vyhrálo. Jsem rád, že i pan starosta je této myšlence nakloněn,” uzavírá Švenda.

Mgr. Václav Švenda TOP 09



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Příbram: Konec hlasování se blíží TOP 09 Příbram změnila vedení TOP 09 Příbram: Chceme vyvážené rozložení sil na radnici Příbram: Novým starostou byl zvolen Jan Konvalinka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV