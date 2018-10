Světnička: Pirátské komunální volby jen v náš prospěch....(?)

Mediálně jsou Čeští Piráti všude. Nejvíc asi v útocích proti těm Moravským a Slezským, ale třeba je to hlavní programový cíl. Snad někdo má i jiné cíle. Jak je to detailně?

Nejvýše postavený Český pirát pro komunální volby je kandidát na primátora v Praze. MUDr. Zdeněk Hřib. Ač jsme mu našimi daněmi zaplatili vzdělání lékaře, ignoruje to, a jde do politiky, a nás ať léčí felčaři se vzděláním odněkud z východu. Superkvality možného primátora dokázal v rozhovoru v aktualne.cz Jako zdatný politik používal v odpovědích tytéž odstavce textů - Ctrl+C a Ctrl+V. Jestli byl v těchto kopírováních tak úspěšný, bude ve svém primátorství požívat stejné texty od Krnáčové či Béma nebo dokonce soudruha Zusky, souseda ze Sukovy 4? Co na tom, že to bylo za totality. Neomarxistům může být blízký, zvlášť když chtějí vyznamenat komunistického básníka nebo se jim nelíbí bojovnící proti zločinům totality.



Kopíroval několik textů. Díky jednomu 3x použitému textu proti Moravské a Slezské straně je na něj podáno trestní oznámení zda svými tvrzeními v elektronických médiích nedošlo ze strany MUDr. Zdeňka Hřiba k úmyslnému naplnění skutkových podstat trestných činů podle § 351 trestního zákoníku – maření přípravy a průběhu voleb: „.... kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru...“, dále pak podle téhož zákona § 181 – poškozování cizích práv – kdy je uváděna v omyl široká veřejnost zpochybňováním existence řádně registrované politické strany a oprávněné konsumace pasivního i aktivního volebního práva kandidátů a potencionálních voličů této politické strany. (rozhovor ZDE) (trestní oznámení ZDE)



Jsou i další zvláštnosti s kandidáty na komunálních kandidátkách Českých pirátů. Pomiňme milou erotickou epizodu jedné představitelky vedení. Podobně se projevil jiný pražský kandidát. To už nebyla poetika, ale exhibicionismus. Na hudebním festivalu během střídání kapel na jevišti, si stoupl na okraj pódia a prohlásil, že je otevřený a transparentní a celý se svlékl. Teď jen aby tohle nechtěl po svých spoluobčanech a spoluobčankách, když ho na kandidátce Českých Pirátů zvolí.

Mgr.Bc. Karel Světnička BPP



Dalším případem je dokazování, že kandidáti Českých Pirátů jsou připraveni vítat Islám. Jejich kandidát měl dlouho na svém profilu svoji fotografii v arabském oděvu. Asi ho spolukandidáti upozornili, že ještě je brzo,že napřed je třeba vyhrát volby, pak teprve vítat. Tak si alespoň nechal "pro své bratry z ciziny" své jméno v jejich jazyce(?)



Tak by se dalo pokračovat dál a dál, ale ještě jeden případ na konec.

Naše zákony se jasně vymezily proti zločinům komunismu a minulý režim označily za zločinný. Za tyto zločiny odškodňujeme naše spoluobčany. Režim udržovaly orgány veřejné správy, kam se dostali jen hodně prověření soudruzi. Vrcholem toho všeho bylo ministerstvo vnitra, které stále bylo pod vlivem sovětských poradců a StB. Materiálů k tomu je dost a učí se to na všech stupních škol. Toto rozpsání se k minulosti má svůj důvod. Na jednom z čelních míst na komunální kandidátce České Pirátské strany je totalitní pracovník totalitního komunistického ministerstva vnitra, které bylo nejvýše postavené v pronásledování obyvatel.

Že by tohle byl důvod, proč Čeští piráti nenávidí členy Konfederace politických vězňů, starší spoluobčany - pamatují zločiny totality, a hlavně se nešetří trestná činnost některých osob pohybujících se mezi Českýmí piráty?

(převzato z Profilu)

autor: PV