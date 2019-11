Sviták (SLK): Kraj požádá o evropskou dotaci na rekonstrukci silnice mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou

„Již od roku 2015 Liberecký kraj připravuje kompletní rekonstrukci silnice II/290 v úseku mezi Roprachticemi a Kořenovem. Složité majetkoprávní vztahy nám umožnují rekonstruovat prozatím pouze úsek mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou, pro který se nám již podařilo získat stavební povolení,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Komunikace nesplňuje odpovídající parametry. Její šířka je na mnoha místech různá a chybí zde zpevněné krajnice či svodidla. Součástí rekonstrukce bude oprava povrchu a výstavba 11 propustků, instalace zádržných systémů a povrchového odvodnění. Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu provozu motorových a nemotorových vozidel a zejména pohybu chodců.

„Liberecký kraj bude žádat o financování tohoto projektu z nově vyhlášené výzvy IROP. Výše dotace by mohla činit necelých 39 milionů korun. Do této výzvy bychom chtěli předložit také 2. etapu projektu Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje. Financování první etapy již máme schválené a nyní probíhá výběr zhotovitele stavebních prací. Díky tomu by mohlo dojít ke kompletní rekonstrukci celého úseku mezi Mimoní a hranicemi Libereckého kraje,“ vysvětlila Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Liberecký kraj připravuje i další rekonstrukce, a to na silnici III/2784 mezi Světlou pod Ještědem a Horním Hanychovem. Etapu ze Světlé pod Ještědem na Výpřež by měl kraj rovněž předložit do výzvy IROP. Druhá etapa z Výpřeže do Horního Hanychova pak do konce roku do výzvy IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.

Z projektů předložených do IROP se v letošním roce podařilo dokončit revitalizaci silnice v jilemnické ulici Žižkova a 2. etapu rekonstrukce silnice v Jablonném v Podještědí. Na silnici z Turnova na hranici Libereckého kraje a v úseku Doksy–Dubá probíhají stavební práce. Pro rekonstrukci silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov a silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje se nyní hledá zhotovitel.

