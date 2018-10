Svoboda (ČSSD): V ústavech žije zhruba sto dětí, které potřebují pěstounskou péči

Počet zájemců o pěstounskou péči dlouhodobě klesá. Zvrat nastal v roce 2017, kdy se zájem o pěstounskou péči nepatrně zvýšil. „Krajský úřad vloni zaevidoval 10 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 18 žádostí o přechodovou pěstounskou péči. V ústavních zařízeních žije nyní přitom přibližně 100 dětí, kterým by bylo potřeba zprostředkovat pěstounskou péči,“ upozornil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda, pod jehož záštitou se Týden náhradního rodičovství koná.

„Cílem naší kampaně je vzbudit větší zájem veřejnosti o pěstounskou péči, informovat o tom, co náhradní rodinná péče obnáší a v ideálním případě oslovit nové potenciální pěstouny. Chceme upozornit veřejnost na to, že v dětských centrech a domovech žijí stovky dětí, které nemají to štěstí mít vlastní domov a rodinu. Jejich jedinou šancí je, že se najdou pěstouni, kteří jim dají svou péči, lásku a rodinné zázemí,“ dodal náměstek Svoboda.

Na tento nepříznivý vývoj reaguje kampaň „MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“, která v Libereckém kraji běží od roku 2015. Za kampaní stojí členové Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů včetně Libereckého kraje.

Útočník HC Bílí Tygři Liberec Michal Bulíř, který se stal mediální tváří celého projektu, ocenil poslání Týdne náhradního rodičovství na tiskové konferenci, která se konala v pondělí 8. října v budově Krajského úřadu Libereckého kraje: „Rád jsem přijal nabídku zúčastnit se kampaně. Sám jsem už otcem. Takže vím, že láskyplný domov a rodina je to nejdůležitější, co dítě potřebuje. Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal s rodiči. Ale uvědomuji si, že to musí být úplně jiné, když vyrůstáte v domově s tetami a obklopení dalšími dětmi. Pěstounství je výborná příležitost i pro ty páry, které třeba nemohou mít vlastní děti.“

Tiskové konference se zúčastnila i Kateřina Kamenická, pěstounka dvou malých dětí ze Cvikova, která dodala: „Od mládí jsem přemýšlela o náhradní péči, abych pomohla dětem, o které se jejich rodiče nestarají. Když nám trochu odrostly naše vlastní děti, s manželem jsme se rozhodli, že se staneme pěstouny. A vzali jsme si do péče dvě malé děti. Výborně do naší rozvětvené rodiny zapadly. Občas nám někdo z našeho okolí vyjádří obdiv. Mně ale to, co děláme, přijde normální. Našim nebiologickým dětem se snažíme dát všechno, co jsme dávali a dáváme našim vlastním dětem. A děláme to rádi.“

V rámci Týdne náhradního rodičovství se konají akce po celém kraji. Zájemci z veřejnosti si například mohou přijít ve středu 17. října 2018 poslechnout 4 příspěvky na téma pěstounská péče přímo na Krajský úřad Libereckého kraje. Také na Městském úřadě v Železném Brodě se bude ve čtvrtek 18. října 2018 hovořit o pěstounské péči. Promítání tematického filmu spojeného s besedou se uskuteční v Turnově, Semilech a České Lípě. V Tanvaldu je přichystána stopovaná s názvem Rodinná cesta za pokladem, v Novém Boru se bude zdobit křišťálová váza, která bude vydražena a výtěžek půjde ve prospěch pěstounských dětí.

Některé organizace v tomto týdnu také přivítají zájemce ve svém zázemí. Bližší informace o jednotlivých akcích je možné získat ZDE nebo na webových stránkách Libereckého kraje.

HARMONOGRAM TÝDNE NÁHRADNÍHO RODIČOVSTVÍ 2018

Podporujeme jedině život dětí v rodině

15. října

Den otevřených dveří Centra Protěž, Centrum Protěž, Palachova 504/7 v Liberci, od 10 do 18 hodin

Co znamená mít „rodiče napořád“?, Most ke vzdělání, Kino Semily, promítání filmu s besedou

v 10 hodin pro školy a v 16 hodin pro veřejnost

16. října

S Rodinou za křišťálem, Rodina v centru, Komunitní centrum Nový Bor

od 9 do 12 hodin program pro školy

od 13 do 17 hodin zdobení křišťálové vázy

od 18 hodin promítání dokumentu

I děti se dají pěstovat…, Centrum pro rodinu Náruč, zábavné aktivity pro rodina na Náměstí Českého ráje v Turnově od 12 do 16 hodin

promítání dokumentu Rodiče napořád a beseda s pěstouny od 15 do 17 hodin v sídle CPR Náruč – Skálova 540, Turnov

17. října

Den pro náhradní rodičovství, Farní charita Česká Lípa, projekce filmu pro školy v 8:30 a pro veřejnost v 17 hodin (Kino Crystal Česká Lípa)

Minikonference v kavárně DOO-BOP (vývojová traumata dětí v náhradní rodinné péči a jejich vliv na chování) od 10 do 12 hodin

Prohlídka Centra pro pěstounské rodiny (Masná 88, Česká Lípa) od 12:15 do 13 hodin

4x o pěstounské péči (4 příspěvky na téma pěstounské péče pro širokou veřejnost), Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, budova A, 3. patro, místnost 326a, od 14 do 18 hodin

18. října

Rodinná cesta za pokladem (tematická stopovaná), MDC Maják Tanvald, U Školky 579, Tanvald, od 16:30

Náhradní rodinná péče – Šance na nový začátek (beseda), Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, budova B, 3. patro, místnost 402, od 13 do 15:30

19. října

Příběhy pěstounství v nás a kolem nás (večer s živými knihami, beseda), Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, Kino Varšava v Liberci, od 18 hodin

