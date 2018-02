Svoboda (ČSSD): Ženy z domova v Jestřebí získají lepší bydlení

Výběr firmy, která dům v Partyzánské ulici zrekonstruuje za cenu přes 6,8 milionů korun s DPH, schválila Rada Libereckého kraje.

Třípodlažní bytový dům v Partyzánské ulici se čtyřmi byty je ve vlastnictví Libereckého kraje. „V transformaci pokračujeme vlastními zdroji. Náklady na rekonstrukci budou čerpány z krajského rozpočtu,“ řekl hejtman Martin Půta. Rekonstrukci provede firma INSTAV stavební práce s.r.o. z Jablonce nad Nisou, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu (předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila přes 9,5 milionů korun včetně DPH).

„Dům dostane novou střechu, bude zateplen a budou tu provedeny takové stavební úpravy interiéru, aby to odpovídalo současným standardům ubytování osob s lehčím stupněm zdravotního postižení. V prvním poschodí bude vybudován jeden byt o třech pokojích. Dva pokoje budou využity pro ubytování vždy jedné klientky a třetí místnost, původně obývací pokoj, bude přestavěna na kuchyň. Ta bude zároveň sloužit jako společenská místnost. Podobně velké byty vzniknou ve druhém a třetím poschodí s tím, že v každém patře budou bydlet tři klientky,“ přiblížil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Ženy z domova v Jestřebí získají tak bydlení podobné tomu, jak žijí zdraví lidé. Budou tu mít větší soukromí a budou vedeny k vyšší míře soběstačnosti,“ dodal.

V domě po rekonstrukci vznikne také technické zázemí, včetně prádelny, sušárny a úklidové komory, a také zázemí pro personál. Ženy budou moci využívat i přilehlou zahradu, která je přístupná přímo z budovy. Jen v jediném pokoji, který má větší podlahovou plochu, budou spolu ubytovány dvě klientky.

Stavební práce začnou na jaře. Celá rekonstrukce objektu v Partyzánské ulici by měla být hotová na podzim tohoto roku. „Výhodou je i poloha domu. Klientky se z Jestřebí přestěhují do centra České Lípy,“ doplnil Pavel Svoboda.

Rekonstrukce souvisí s připravovaným transformačním plánem Domova Sluneční dvůr. Chystaná transformace pobytového zařízení by měla přinést celkem 44 ženám (ale počítá se i s muži) více vyhovující bydlení domácího typu, a pomáhat tím s jejich začleňováním do společnosti. Měla by být z velké části hrazena z dotací Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Odhadované náklady, s nimiž se počítá s výstavbou nového bydlení v lokalitách Lada, Jestřebí a Sosnová, se pohybují kolem 100 milionů korun. Na lokalitu Sosnová byla již žádost o dotaci na ministerstvo podána, ostatní žádosti jsou ve fázi přípravy. Transformace by měla být dokončena v roce 2020.

Domov Sluneční dvůr Jestřebí poskytuje sociální služby v současnosti 50 klientkám. Pobytové sociální služby jsou určené dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.

