Přání do nového roku na facebookovém profilu

Milí přátelé, vše dobré do nového roku. Snad si v osmičkovém roce, kdy si připomeneme 100 let československé republiky, vzpomeneme, že republika = res publica = věc veřejná, nebo, jak to mají Poláci - recz pospolyta, věc společná. Hodně štěstí a požehnání!

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hayato Okamura má velký strach: V Moskvě se prý možná plánuje výměna Zemana za jeho bratra. A skončí to vojenskou okupací Derner (KDU-ČSL): Doprava - životní zájem města Zdechovský (KDU-ČSL): Občané mají právo vědět, zda dotace Čapímu hnízdu byla v souladu s předpisy Bartošek (KDU-ČSL): Bylo by fajn, aby i ČR přesunula ambasádu do Jeruzaléma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV