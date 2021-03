Svoboda (ODS): SÚKL výjimku nemůže udělat, na to právo nemá

reklama

Děkuji. Mně se skoro nechce mluvit, když tady slyším ty nesmysly. Živím se medicínou celý život a pravidla pro to, co podáváme pacientům, jsou velmi přísná proto, aby ti lidé neumírali, proto, aby se ti lidé vyléčili a když se vyléčí, aby byli zdraví a ne aby si poškodili některé jiné orgány. To je naprosto zásadní věc, od té není žádná výjimka.

Jen tak mimochodem, SÚKL tu výjimku nemůže udělat, na to právo nemá. Mohl by udělat generální pardon pan ministr, ale já pevně věřím, že to neudělá, protože každý, kdo je lékař a ví, o co jde, tak nemůže dělat takovouto výjimku.

Já jsem přesvědčen o tom, že třeba je ta vakcína dobrá, ale když to nevíme a nemáme to potvrzené, nesmíme tu výjimku udělat. To je prostě zákon, který platí. Platí v medicíně a já jako lékař bych nikomu nepodal lék, který by byl na takovouto výjimku puštěn ven.

Děláme to ve výjimečných případech, když se jedná o řešení konkrétního nádoru, konkrétního onemocnění, kdy už ten lék je v nějaké fázi zkoušení, že přistoupíme na to, že s ním pracujeme jako s experimentálním lékem. To je možné zúčastnit se takové akce, která představuje součást nějakého výzkumného úkolu. Ale v tuto chvíli řešíme epidemii. Vážení, při té epidemii musíme podávat ten lék obrovskému množství lidí. V okamžiku, kdy jeden z těch lidí, který zahyne po podání neregistrované vakcíny, ten lékař, který ji podal, se těch soudů do smrti nezbaví a nakonec bude potrestán prostě proto, že podal něco, co nemělo schválení, které to mít má. Nechci o tom víc mluvit prostě proto, že vám garantuji, že tato věc je špatně.

