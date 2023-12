Svobodní: Centrální rozhodování není efektivní ani šetrné k přírodě

reklama

Dotovat? Zakázat? Povolit? Dotovat? Zakázat? Povolit? To vše za vaše miliardy! Centrální rozhodování není efektivní a ani šetrné k přírodě. Politici by neměli dotovat ani zakazovat plynové kotle ani nic podobného. Bohužel postupně často dělají obojí a náklady platíme my všichni!

Není to ovšem pouze výsada Evropské unie. Vzpomínáte, jak si hospodští instalovali vzduchotechniku do svých provozů a stavebně oddělovali kuřácké a nekuřácké prostory? Provedli mnoho komplikovaných úprav, zaplatili desítky a někdy i stovky tisíc. A poté přišel bezohledný úředník a přesvědčil vládu ČSSD, KDU a ANO, aby tuto investici hospodských spláchla do kanálu.

Minule hospodští, dnes mnohé domácnosti s kotli. Komu se toto přihodí příště? Dokud budeme volit politiky, kteří se vyžívají v řízení našich životů, nikdo si nemůže být jistý... Proto volte Svobodné, nebudeme si hrát na bohy a necháme vás žít po svém.

Svobodní Svobodní



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Svobodní: Padl rekord, 77 procent Čechů nevěří Fialovi Svobodní: Tři premiéři prováhali vyjednání výjimky ze zavedení eura Svobodní: Vondráček drží symbolickou hladovku za oběti chaosu v digitalizaci stavebního řízení, který způsobil Bartoš Svobodní odmítají lživé tvrzení SPD o spolupráci na volby do EP

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE