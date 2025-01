Svobodní: Největší reforma školství je spíš největší deforma

Naše mládežnická organizace velmi pěkně popsala, že údajně "největší reforma školství" je spíš "největší deforma školství" za posledních dvacet let. Místo reálných změn, které by přinesly efektivitu a úsporu, jako je zrušení povinné inkluze či znovuzkrácení povinné docházky na osm let, Mikuláš Bek zavádí do školství ještě méně motivačních prvků a více ideologie. Proč je podle Sovobdných Bekův návrh špatný?

Reforma byla zveřejněna až po své finalizaci, aniž by umožnila širší pedagogickou a odbornou diskusi. Tento krok vnímáme jako arogantní a podkopávající důvěru ze strany učitelů jako klíčových aktérů, kteří mají reformu realizovat.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11312 lidí

Konec známkování chápeme jako neefektivní krok, který učitelům přinese administrativní zátěž a způsobí zmatek mezi žáky i rodiči. Slovní hodnocení vnímáme jako riziko, že se zvrhne v pouhé formální papírování, které nebude objektivně odrážet skutečné schopnosti dětí. Jestliže odpůrci známkování tvrdí, že známkování je pro děti zbytečný stres, pak máme strach, že jim škola poskytne dostatečnou míru stresu, aby se s ním při krizových situacích v dospělosti dokázali vyrovnat.

Přímo v povinných částech zavádí nový RVP genderovou ideologii a používá ideologické pojmy, jako genderová identita, genderové role v dějinách, genderově podmíněné násilí, queer a pod.“

Reformu kritizujeme za nejasnosti, které podle nás mohou vést k chaosu. Koncept „provzdušnění“ výuky vnímáme jako pouhý eufemismus pro snižování standardů vzdělání a ztrátu jasné struktury výuky.

Namísto srovnávání českých žáků se zahraničními vrstevníky bychom se měli zaměřit na zlepšení oproti předchozím generacím. Všechna měřítka totiž bohužel ukazují, že současní žáci vykazují nižší úroveň znalostí, než generace před 10, 20 či 30 lety.

Zpochybňujeme přehnaný důraz na kompetence na úkor znalostí. Věříme, že historicky bylo osvojování faktů je nezbytnou součástí vzdělávání, bez kterého studenti nemají šanci vnímat svět v jeho nezjedušitelné komplexicitě. Nefandíme tupému biflování, ale očekáváme, že odklon od této praxe povede ke ztrátě základních znalostí a schopností indukce a syntézy studentů ve výšším stadiu vzdělávání.

Svobodní Svobodní



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky