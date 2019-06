Svobodová (OMMO): Co vlastně vzkázal prezident Zeman občanům?

Čteme-li reakce politiků na proběhnuvší demonstraci na pražské Letné, jistě lze říci, že různé politické tábory reagují podle svých "ideologií".

Pan prezident coby údajný prezident všech prohlásil:

K možnému setkání se zástupci iniciativy Milion chvilek v úterý Zeman v debatě s obyvateli Humpolce řekl, že to pokládá za zbytečné. "Na Hrad zvu politiky a ty politiky zvu samozřejmě i do Lán, velmi pravidelně a velmi často. Zatímco tito lidé nejsou nikým voleni," řekl. (ZDE)

Toto jeho vyjádření:

nejenže odporuje smyslu být "prezidentem všech", tedy i těch, co s jeho názory a postoji nemusí souhlasit

je ukázkou určité "jednoduchosti v uvažování", protože na Hrad, resp. s prezidentem, nota bene v demokraticky fungujícím systému by se mohli a měli setkávat nejen "politici", ale především občané

v neposlední řadě pan prezident de facto ukazuje, že občany v podstatě pohrdá

Co ho k těmto názorům a postojům vede?

Nepřipustit být prezidentem, v němž by padl premiér typu Andreje Babiše, s nímž ho již pojí nejen politika, ale i jisté spojenectví sahající svým smyslem před listopad 1989, ale i možnost být konečně na vrcholu "jím podivně spravované moci" po listopadu 1989.

Zcela pokořit zbytky rozkládající se ČSSD s jejím "zmateným vedením", čekajícím zřejmě na "ránu z milosti", možná věřící v cosi, co Babiše nakonec smete a je posléze ráčí zachovati.

Možná prezidentův kalkul, že je skutečně demokracie něčím, co si lze přivlastnit, vykládat a manipulovat lidmi bez toho, aniž by jiní lidé s tímto začali posléze nesouhlasit a vystupovat proti tomu. Tedy naprosté prezidentovo nepochopení demokracie jako procesu, v němž - pokud by si levice u nás byla opravdu vědoma také liberálního rozměru vážícího svobodu, spravedlnost, práva a obecně hodnotového rozměru politiky, nejenže by se mohla ohradit, ale neměla by na tomto kurzu ještě "parazitovat" (v KSČM tomu říkají partikulace).

Prezident zachází dokonce tak daleko, že tvrdí a manipuluje občany slovy: "Lidé, kteří jsou nespokojeni s výsledky voleb, mají právo demonstrovat, ale pokud volby, ty příští volby, nedopadnou jinak, tak mají smůlu," řekl Zeman. (ZDE). Právě v tomto momentě by mu jeho "přitakávači" z KSČM měli poradit, že volby nejsou jediným nástrojem, s nímž by se společnost, občané měli spokojit, a vnímat horizonty změn právě v duchu prosazování názorů a postojů, jsou-li tyto vysmívány lidmi trestně stíhanými, oligarchy, hodnotově vykořeněnými a ničeho se neštítícími rádoby politiky (svého druhu politruky).

A pokud by to těm "soudruhům" údajně více vlevo ještě nestačilo, tak kdysi poradci pana ex-předsedy Grebeníčka oprášili heslo "Je to o ekonomice, ty vole", s nímž pomáhal volební stratég James Carville úspěšné prezidentské kandidatuře Billa Clintona v roce 1992. A zadařilo se. Že oligarchicky fungující český premiér, "ošetřující si politikou především zájmy vlastní, vtělené do holdingu Agrofert..." Hm, to snad jsou jen schopni omlouvat dnes ti zleva - ČSSD, KSČM. Jejich "rozpadající se potenciál" už nikoho nepřekvapí. Jen kdo si to z nich připustí víc, možná ještě něco zachrání. Ale to zatím nehrozí.

Takže, má-li fungovat tento stát - viz směrem k 30. výročí jeho novějších post- reálně socialistických dějin - pak by se měli PR stratégové a počtáři pracující s mapou přízně premiéra zadívat a zahloubat do toho, zda "stát jako firma" není přeci jen nejistá investice za/pro jednoho "mocí nemocného podnikavce" v porovnání s osudy stovek a tisíců lidí a jejich perspektivy.

