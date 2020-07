Syřiště (Soukromníci): Naivní Evropa dává Babišovi dotace, protože byl demokratický zvolený

Koro éra dala člověku mimo jiné i čas více přemýšlet o věcech - např. proč má Zeman tak rád Čínu atd..., či co ho spojuje s východem (pokud pomineme možné ekonomické zájmy). Nabízí se, kulturní a psychologická odpověď, ale politology to nějak nenapadlo.

reklama

Zeman má mstivou (tedy více orientální) mentalitu – není to jen jeho ostalgie podporovaná věkem – pamatuje si i po deseti letech, kdo ho tehdy nevolil, podporuje vlastní patolízaly (Ovčáček a jiní) - opozice není součásti vlády. Orient je k člověku (pokud není dotyčný ve funkci) daleko krutější a podezíravější, a více si dokáže vynutit poslušnost a konformitu, za co na západě dostanete tak 14 dní, v orientě můžete dostat snadno i 14 let. Politické prohřešky proti systému nebo vládním představitelům jsou častokrát posuzovány tvrději než kriminální delikty. Politika má veskrze kabinetní až tajnůstkářský charakter. Otevřeně se jedná spíše jen za zavřenými dveřmi, ale i tam často nepřímo.

To vše dobře zapadá do čínského modelu „ stabilizace společnosti“ – naproti tomu Babiš je nejhorším typem prozápadního „pragmatika“ – díra v zákoně je totéž, co mezera na trhu, dám nejvyšší nabídce, jedno jestli ze západu nebo z východu, (co se divíte, všichni ten princip znáte z aukcí), momentálně mi dávají víc ze západu, tak jdu s nimi, kdyby tomu bylo jinak, jdu s východem, peníze neznají sentiment. Jistě by bylo nejlepší svěřit veškerý majetek státu přímo mě, protože vlastní majetek si přece jen rozhojňujeme. A máme tady hrdiny naší doby, otázkou je, jak vznikli, ale také i to, co je ještě může zastavit. A naivní Evropa dává Babišovi dotace, protože byl demokraticky zvolený (zaklínadlo) – podniká sice od začátku na hraně, ale s rotou právníků se vždy do dotačního scénáře nějak vejde a soudní procesy v pohodě ustojí, opozici s podporou prezidenta může ignorovat – vstupenka do divadla světa bez ohledu na to, jak jedná dál... Jako prospěšná činnost se dá dokázat skoro cokoliv, biopaliva jako podpora krajiny a včelstev, oplodňovací centra jako podpora prorodinné politiky, konzumace koblih z Penamu a kosteleckých uzenin jako důkaz vlastenectví a národního cítění...

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 1265 lidí

Zatímco jsme byli všichni fixováni na COVID, neměly by nám ujít i důsledky babišizace v jiných oblastech, např. na spodní vody, pokud se na zprávu níže podíváme podrobněji, neujde nám skutečnost, že míra kontaminace spodních vod je vyšší tam, kde se řepka pěstuje, než tam, kde se nepěstuje. Pokud chceme mít normu Euro 6 na auta, a nosit roušky i v lese a na kole, měli bychom se také více starat o pitnou vodu a ochranu půdy, i toho, co v ní žije. Kdo by se ale v době koronavirové staral o skřivánky nebo žížaly.

V ČR ročně zemře cca 30 tis. lidí na rakovinu – tj. mnohokrát více než na COVID (velká část pesticidů a herbicidů jsou na seznamu potenciálně nebo přímo karcinogenních látek, které se v půdě velmi pomalu rozkládají), přesto to celkem nechává společnost i ministry zdravotnictví v klidu. Jsme zemí, kde lidé mají v krvi a mateřském mléku vyšší hodnoty těchto látek než v EU, současně jsme zemí s vysokým průmyslovým znečištěním z minulosti (k DDT masově aplikovaném v padesátých letech na mandelinku teď přibylo ještě další agrární). Větší plocha krajiny než v EU byla zničena těžbou uranu a hnědého uhlí, (přesto se neustále uhlobaronům dělá pomyšlení a prolamují se limity na těžbu) – komunisté a oligarchové po sobě škody sanovat nebudou – nebo jen, když na to dostanou dotace – což by bylo trestuhodné, kdyby to dělali stejní lidé, když někdo vlastní chemické továrny a současně je agrární magnát, proč by sám sobě nedodával chemii, proč by se staral o podzemní vody, kruhový holding se uzavírá.

Někdy si člověk říká, jestli se zase jako už několikrát zde nespojilo to horší z východu a horší ze západu. Za vítězství nad koroňákem si Babiš vybere odměnu. Vždyť ministerstvo financí je přeci moje letadlo, co na tom, že Smart Wings nelétají, všechny peníze jsou už přece dávno naše, rozumějte mojí (státní) firmy, tj. moje. Big business se přeci musí podporovat, Thatcherová to taky říkala...

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

člen Strany soukromníků České republiky

pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Baránek (Soukromníci): Handlování o státní rozpočet. O co vlastně jde Dvouletý (Soukromníci): Jsme připraveni napravit chyby a uzdravit Zlínský kraj Soukromníci: O zeštíhlení státního aparátu vláda vůbec neuvažuje Soukromníci: Daňový poplatník bude v budoucnu oholen ještě výrazněji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.