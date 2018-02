TOP 09: Chceme spravedlivější Česko. Férové ke studentům i matkám a bez pokut za urážky

Poslanci TOP 09 předloží trojici zákonů, která přinese spravedlivější přístup státu ke studentům, matkám a dalším občanům. Stát by měl být férový, ať už se to týká daní, výhod nebo vztahu svých zaměstnanců vůči občanům. To se jako TOP 09 snažíme měnit, říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

První změnou by mělo být pružnější stanovení částky, do které lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce (DPP) nebudou muset platit státu odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dnes lidé zaplatí odvody, pokud si měsíčně vydělají víc než 10 tisíc korun. Tato částka se ale neměnila od roku 2012, přestože rostla výše platů i minimální mzdy. „Nově by se měla hranice pro odvody u smluv na DPP shodovat s minimální mzdou a při jejím zvyšování se také automaticky měnit. Aktuálně by se tak odvody z tohoto druhu úvazku odváděly až od příjmu 12 200 korun. To bude spravedlivější a výrazně to pomůže studentům a rodičům malých dětí, kteří nejčastěji využívají tuto formu přivýdělku. Nově by tak mohli studenti, pracující matky a senioři získat až o 1 300 korun měsíčně více,“ říká autor novely poslanec Dominik Feri (TOP 09).

Spravedlivější mateřskou pro matky s průměrnými a nadprůměrnými platy navrhuje místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. O tom, kolik peněz bude žena dostávat od státu na mateřské dovolené, rozhoduje denní základ její mzdy. Pokud ale vydělá více než 30 500 korun hrubého měsíčně, příspěvek pro ni stát výrazně krátí. „Mnoho žen mateřství odkládá také z obav o snížení životní úrovně. Systém vyplácení mateřské dnes není pro aktivní ženy, které státu odvádí více na daních, spravedlivý. Chci to změnit. Hlavní účetní, vysokoškolské pedagožce či obchodní zástupkyni s průměrným měsíčním platem necelých 32 tisíc korun by přijetí této novely měsíční příspěvek zvýšilo o tisíc korun,“ říká poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

TOP 09 také chce, aby stát neměl speciálně možnost potrestat urážku úředníka. Za přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci dnes může padnout pokuta až 10 tisíc korun „Zákon nespravedlivě rozděluje občany na ty, kteří jsou privilegovaní a na ty ostatní. V případě úředníků, kteří mají být službou, taková ochrana nemá opodstatnění. Nikdo z nás není a nemůže být něco víc než běžný občan. Takováto sankce nemá ve vyspělé společnosti co dělat, a proto ji chceme zrušit,“ říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„TOP 09 bude pokračovat v předkládání dalších návrhů týkajících se daňové, sociální a rozpočtové politiky. Naším úkolem není pouze oponentura, naším úkolem je také překládání konkrétních návrhů. Dnes máte první tři z nich,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Psali jsme: Cabicar (TOP 09): Nedostatek personálu v rychnovské porodnici ohrožuje její chod Marušiak (TOP 09): Naši "spasitelé" nalézají témata, kterým sami nemusí věřit Švácha (TOP 09): Olympiáda na hranici svobody Novotný (TOP 09): Pražská vláda pokračuje v rozdávání politických trafik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV