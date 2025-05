„Válka musí být cítit tam, odkud přišla.“ Zelenskyj vyslal vzkaz do Ruska

„Rusko nadále odmítá úplné a trvalé příměří – všichni naši partneři jsou již těmito ruskými manipulacemi unaveni. Hájíme své pozice a budeme podle toho jednat, a to jak na frontě, tak při našem působení na ruském území. Válka musí být cítit tam, odkud přišla,“ řekl Zelenskyj.

Následně informoval o sérii důležitých mezinárodních jednání a o vývoji na frontě. Vedl rozhovor s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, který označil za smysluplný a přátelský. „Hovořili jsme o našich společných krocích, o naší společné práci v Evropě, o diplomatickém úsilí a také o snaze zvýšit investice do zbrojní výroby zde na Ukrajině,“ poznamenal Zelenskyj.

S ekvádorskou stranou se rovněž diskutovalo o rozvoji obchodních vztahů, Zelenskyj vyjádřil zájem o navýšení obchodu mezi oběma zeměmi.

Krátce se ukrajinský prezident v briefingu věnoval také vojenským otázkám. Na dnešní schůzce se zaměstnanci byly projednány zprávy o zásobování brigád a o personálním stavu jednotek. Podrobně se také hovořilo o vývoji ukrajinského raketového programu, zejména o balistických systémech, jejichž vývoj chce Ukrajina co nejvíce urychlit.

Zelenskyj dále zmínil i pokrok v oblasti vojenského letectva s důrazem na letouny F-16 – ty, které už na Ukrajině jsou, i ty, které teprve dorazí. Došlo také k personálním změnám v rámci ministerstva obrany a generálního štábu s cílem posílit velení v této oblasti. Zelenskyj za přínos v této sféře všem poděkoval.

The Commander-in-Chief reported several times today, with particular focus on the situation in Donetsk region—especially the Pokrovsk direction and several other areas. We continue to operate on the territory of Kursk and Belgorod regions as well.



