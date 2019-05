TOP 09: Děkujeme voličům, kteří přišli k eurovolbám

Mandát europoslance tak získal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, lídr za STAN Stanislav Polčák a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer, který se stal se ziskem 67 430 hlasů nejúspěšnějším kandidátem celých voleb. Za důvěru všem voličům velice děkujeme.

„Rád bych poděkoval všem voličům, kteří byli tak odvážní a přišli v této atmosféře k volbám a podpořili jasně proevropskou kandidátku Spojenců. Výsledek 11,7 % považuji za mimořádně dobrý. Případný dvouciferný výsledek jsem dopředu označoval za úspěch a zisk tří mandátů považuji za obrovsky dobrý výsledek. Chci poděkovat všem voličům, kteří se nenechali zmást populistickou kampaní protievropských hnutí, včetně hnutí ANO, které vytvářelo dojem, že je nás třeba chránit před Evropou. Za zvlášť důležité považuji, že jsme uspěli zde v Praze. Je to určitá vizitka TOP 09 a STAN a našeho působení v pražské koalici. V Praze TOP 09 a STAN volby vyhráli. Velmi za to děkujeme. Dovolte mi ještě poděkovat všem ostatním politickým hnutím, které přistoupily ke koalici STAN a TOP 09, zvláště pak Straně zelených, Liberálně ekologické straně a dalším třinácti regionálním stranám, které neváhaly, a aktivně svojí účastní na kandidátce podpořily toto spojenectví. Vznikl tak unikátní projekt, který voliči ocenili,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Děkuji voličům a všem, kteří se podíleli na těchto volbách. Chci pogratulovat všem zvoleným, bohužel tady dnes mezi námi nemůže být ze zdravotních důvodů Luděk Niedermayer, který byl absolutním vítězem, co se týče preferenčních hlasů, takže mu alespoň takto na dálku gratulujeme. Také musím zmínit jedno zajímavé číslo. V těchto volbách máme totiž o 30 tisíc hlasů více, než jsme měli před pěti lety. Myslím si, že je to z tohoto hlediska velký úspěch. Ukazuje se, že má velký význam a smysl se spojovat, že to voliči ocenili a potěšující také je, že ty to volby přitáhly o 10 % voličů více. Doufejme, že tento vzestupný trend bude pokračovat a že evropské volby budou v dalších letech přitahovat více a více voličů. Myslím si, že je to i důsledkem toho, že naši europoslanci byli v posledních pěti letech vidět a mnohem více se v České republice mluvilo o tom, co se v Evropském parlamentu schvaluje, děje, co všechno se tam řeší a co má dopad na náš život. Ještě jednou velké díky všem, kteří přišli k volbám,“ uvedla po vyhlášení výsledků první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

autor: PV