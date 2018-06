TOP 09: Kandidátku „Společně pro Blovice“ vede Michal Hodek

Na druhém místě kandiduje vedoucí charitní pečovatelské služby Zdeňka Palacká, na dalších místech pak bývalý jednatel reklamní společnosti ARTEO CZ Miroslav Sýkora nebo kastelán zámku Kozel Jan Polívka. Všechny osobnosti na kandidátce „Společně pro Blovice“ spojuje především chuť pracovat na rozvoji města a přilehlých obcí.

„Chceme navázat na to, co se v Blovicích v posledních letech podařilo a na čem jsem jako místostarosta také pracoval. Neslibujeme nic nesplnitelného. Víme, jaký mají Blovice rozpočet a kolik z něj můžeme bez rizika investovat. Během příštích čtyř let jsme připraveni investovat 100 milionů korun do rozvoje města Blovice a přilehlých obcí, a to bez jakéhokoliv dalšího zadlužení,“ říká lídr kandidátky a současný místostarosta Blovic Michal Hodek, který dodává: „Do rozhodování o budoucnosti města chceme více zapojit veřejnost, každý názor je pro nás velmi důležitý. I proto jsme pro komunikaci s voliči založili novou stránku na Facebooku a e-mail.“

Všichni, kteří se zajímají o budoucnost Blovic, mohou své názory psát na Facebook nebo e-mail spolecneproblovice@seznam.cz

autor: PV