TOP 09: Město by mělo řešit parkování u nádraží

Město Pardubice v minulých letech sice zrekonstruovalo dopravní uzel před hlavním vlakovým nádražím, ale jako by úplně zapomnělo na lidi sjíždějící se do krajského města automobily, aby dále pokračovali, třeba za prací, vlakem. „Uzavřením prostoru pardubického lihovaru město přišlo o 360 parkovacích míst v těsné blízkosti nádraží. Všichni víme, že je nyní situace neúnosná a před cestou vlakem není kde zaparkovat,“ vysvětluje zastupitel města za TOP 09 Jiří Skalický.

Podle vedení města je ovšem v okolí nádraží okolo 1000 parkovacích míst, což má být dostačující. Jedná se o místa u blízkých hypermarketů, jejichž provozovatelé si ale stěžují, že jejich zákazníci nemají kde zaparkovat a chtějí situaci řešit. „V TOP 09 jsme přesvědčeni, že se parkování musí velmi rychle řešit například vybudováním dočasného parkoviště v okolí nádraží, u pošty nebo na pozemcích SŽDC. Parkování zde by bylo placené, ovšem nějakým rozumným celodenním tarifem v řádu několika desítek korun, jak je tomu běžné v jiných městech,“ popisuje Jiří Skalický.

Pardubická TOP 09 se na schůzích své organizace problému s parkováním věnovala. „Snažili jsme se vytipovat pozemky města, nebo SŽDC, kde by bylo reálné levně a rychle vybudovat provizorní parkoviště. To by mohlo fungovat alespoň do té doby, než bude vybudován plánovaný terminál jih, kde by mohl vzniknout i parkovací dům. Není možné, aby problémy s parkováním město zcela přenášelo na soukromé subjekty a omezovalo takto zákazníky sousedících supermarketů“, říká předseda TOP 09 Pardubice Michal Sláma.

TOP 09 předložila dne 20.6. 2019 zastupitelstvu města usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města ukládá Radě města prověřit možnosti řešení dočasného parkování u nádraží v lokalitách např: u pošty na pozemcích města, u nástupiště 1A na pozemcích SŽDC eventuelně na dalších místech.“ Usnesení ovšem o 2 hlasy neprošlo a město tak řeší situaci dál jen velmi liknavě.

Problematikou parkování (nejen) v okolí vlakového nádraží se budeme dále zabývat, oslovíme další politické subjekty v našem městě a pro náš návrh budeme shánět podporu.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. TOP 09



zastupitel města

