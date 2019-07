TOP 09: Na silnicích prvních tříd má zůstat nulové mýtné

Politici TOP 09 trvají na dodržení dohody, protože v opačném případě dojde k výraznému nárůstu dopravy na některých nezpoplatněných hlavních tazích a s tím budou spojeny další komplikace.

„Zavedení mýta na silnicích první třídy bude pohromou nejen pro regionální dopravu, ale také pro kvalitu silnic druhých i třetích tříd a pro obecní a krajské rozpočty. Proč ministerstvo dopravy nedrží sliby Dana Ťoka, který ještě nedávno mýto na silnicích prvních tříd vylučoval? Uvažovaný navýšený výběr mýta těžko může pokrýt zvýšené náklady na opravy a údržbu „dvojek a trojek“ - navíc opravy silnic druhých a třetích nejsou v kompetenci státu. A to už vůbec nemluvím o očekávatelných dopravních kolapsech na silnicích nižších tříd způsobených tím, že kamiony budou objíždět zpoplatněné úseky. Musíme si uvědomit, že silnice nižších tříd nejsou na tranzitní dopravu vůbec projektovány a tudíž vhodné. Má snad ministerstvo plán, jak zabránit objíždění zpoplatněných úseků?,“ ptá se místopředseda TOP 09 Michal Kučera. Jako velký problém vnímají situaci komunální politici větších měst. Těm hrozí, že změna intenzity dopravy na příjezdech do města zkomplikuje dopravu i v krajských metropolích, protože hlavní tahy městem nejsou na takovou změnu projektovány.

„Požadujeme, aby byla dodržena dohoda a na silnicích první třídy zůstala nulová sazba mýta. V případě, že tato dohoda nebude dodržena, je jediným dalším řešením zavést mýto na všech silnicích první třídy. Takovou variantu však nepreferujeme, protože je stále velké riziko, že řidiči budou hledat nezpoplatněné trasy a tranzitní doprava se z části přesune na silnice druhých nebo dokonce třetích tříd,“ uvádí náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

U menších měst hrozí neúměrný nárůst tranzitní dopravy, pokud přes ně vede silnice první třídy, která však nemá být zpoplatněna.

„Dopravní situace v Přešticích už nyní není dobrá, intenzita provozu na hlavním tahu z Klatov do Plzně je velmi vysoká. Co by se však stalo ve chvíli, kdy by bylo zavedeno mýto na silnicích z Folmavy do Plzně a z Českých Budějovic do Plzně si raději nechci ani představovat. Znamenalo by to totiž, že bychom zůstali na jediném nezpoplatněné silnici první třídy, která vede od jihu do Plzně a jezdily by přes nás všechny kamiony, které by chtěly ušetřit za mýto. To je naprosto nepřijatelné a podniknu cokoli, co by takovému nesmyslnému zatížení našeho města dopravou mohlo zabránit,“ říká starosta Přeštic Karel Naxera (TOP 09).

