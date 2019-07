TOP 09: Peníze z těžby musí zůstat v obcích a krajích, kde těžba probíhá

„Ústecký a Karlovarský kraj dlouhodobě doplácí na těžbu hnědého uhlí. Extenzivní povrchová těžba má velký dopad nejen na životní prostředí, ale také má dopad ekonomický a sociální na celý region. Zejména Ústecký kraj vychází nejhůře ve většině statistik životní úrovně. Proto není možné, aby peníze z kraje dále odtékaly. Naopak chceme, aby peníze z těžby zůstaly především v regionu, kde těžba probíhá a byly použity na jeho obnovu. Konkrétně navrhneme změnit rozpočtové určení výnosů z vydobytých nerostů na 33 procent pro obce, 37 procent pro kraje a 30 procent pro stát,“ vysvětluje podstatu návrhu místopředseda TOP 09 Michal Kučera.

Obdobný pozměňovací návrh předložili poslanci TOP 09 již v minulém volebním období. V současnosti se výnosy z vydobytých nerostů rozdělují v poměru 33 procent pro obce a 67 procent pro stát.

„Není přípustné, aby tyto peníze byly rozpouštěny ve státním rozpočtu a sanovaly jeho díry nebo se dokonce používaly na nesmysly, jako jsou slevy na jízdném, místo toho, aby byly využity ke zvelebování uhelných regionů. Peníze z těžby musí zůstat především tam, kde těžba způsobuje největší škody. Tedy v Ústeckém a Karlovarském kraji. V minulém volebním období náš velmi podobný návrh bohužel neprošel, ale věřím, že v současnosti se najde dostatek rukou i mezi koaličními poslanci a tento rozumný návrh, který není pravicový ani levicový, nakonec Poslanecká sněmovna podpoří,“ dodává Michal Kučera.

Poslanecká sněmovna bude tento týden v prvním čtení projednávat navýšení rodičovského příspěvku. Novela umožní rodičům příspěvek čerpat i v případě, že umístí dítě do školky nebo jeslí na 92 hodin měsíčně. V současné době nesmí přesáhnout 48 hodin. Poslanecký klub TOP 09 předloží pozměňovací návrh, který upravuje možnost péče o dítě prarodičem.

„Výše rodičovského příspěvku se naposledy měnila před dvanácti lety, mimochodem za ministra financí Kalouska. TOP 09 podporuje jeho zvýšení a navrhovaný způsob změny považujeme za správný. Debata se ale nesmí zastavit pouze u peněz, protože celý systém potřebuje i další změny. Předkládám proto pozměňovací návrh, který by přidal další možnost pro rodiny s dětmi a totiž, aby se o dítě mohli starat i prarodiče. Proto navrhujeme, aby měl prarodič během péče o vnouče plně hrazené zdravotní pojištění a tato doba se mu započítala do důchodu," říká první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Návrh by pomohl nejen ženám, které nechtějí zůstat delší dobu odtržené od své odborné profese, ale řeší i problematickou situaci žen nad 55 let, které jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. Ženy tuto situaci často řeší odchodem do předčasného důchodu. Díky našemu návrhu by se místo toho mohly stát "babičkami na plný úvazek". Možností většího zapojení babiček a dědečků do péče o dítě se navíc posilují mezigenerační vazby v rámci rodiny.

Průzkum, který zpracovala agentura FOCUS z Brna ukazuje, že by takovou změnu uvítalo 69 % dotázaných. Největší podporu má návrh u vícegeneračních rodin.

„Lety prověřený model má proti chůvám nebo dětským skupinám výhodu – dítě zůstává stále v přirozeném a známém rodinném prostředí. V podstatě legalizujeme věc, která v praxi běžně funguje, ale nemá tyto výhody,“ dodává Markéta Pekarová Adamová.

Ing. Michal Kučera TOP 09



Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09





autor: PV