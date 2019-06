TOP 09 oslavila 10. narozeniny

Zahradní slavnosti se zúčastnil čestný předseda Karel Schwarzenberg, bývalý předseda a nynější předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, současný předseda Jiří Pospíšil, první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová a další politici a členové TOP 09. Na oslavu přijali pozvání i představitelé dalších stran – za STAN Jan Farský, za ODS Alexandra Udženija a za Zelené Petr Štěpánek.

Úvodního slova se ujal Karel Schwarzenberg: „Musí nastoupit nová generace, novou politiku musí dělat noví lidé. Jsem ale přesvědčen, že naše šance jsou větší, než si myslíte. Máme pevný základ, na kterém můžeme budovat, máme jedinečnou pozici, protože jsme jediná výrazně proevropská strana a jsem rád, že byla obnovena spolupráce s hnutím STAN.“

„Kolem vysoké politiky se pohybuji třicátým rokem a těch deset let v TOP 09 bylo těch nejhezčích deset let mého politického života, a to díky vám. Jsem přesvědčen, že naše současná situace se bude postupně výrazně zlepšovat, protože TOP 09 je unikátní na české politické scéně, patří na politickou scénu a pevně doufám, že pro Českou republiku ještě hodně udělá,“ řekl ve svém projevu Miroslav Kalousek.

Jako třetí vystoupil současný předseda Jiří Pospíšil: „TOP 09 je společenství lidí, které spojují společné ideály a hodnoty, které třeba v určitých chvílích nejsou nejpopulárnější, ale jsou trvalé a my je permanentně obhajujeme. My je, dámy a pánové, obhajujeme již 10 let, nikdy jsme z jejich obhajoby neuhnuli a za to děkuji otcům zakladatelům, ale i vám všem. Našim politikům v Poslanecké sněmovně, v Senátu, v krajských zastupitelstvech i na obecní úrovni. I tam totiž děláme politiku postavenou na ideálech TOP 09.“

V rámci narozeninové oslavy proběhla charitativní dražba, jejíž výtěžek poputuje na konto České maltézské mládeže, která sdružující osoby s fyzickým či duševním handicapem. Dražba vynesla celkem 77 tisíc korun a tyto prostředky pomohou např. s organizací výletů pro handicapovanou mládež.

