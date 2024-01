Talíř (KDU-ČSL): Euro? Půjde o výrazné posílení naší mezinárodní pozice

reklama

EURO. Za sebe říkám - včera bylo pozdě! A než sem napíšu důvody pro tento svůj názor, chtěl bych říct, že budu moc rád za vaše názory na toto téma - ať už jste pro přijetí společné měny, nebo jste naopak proti. Proč jsem tedy zastáncem eura?

Ekonomické důvody

euro je výhodné pro český export (77 % našeho zahraničního obchodu máme se zeměmi eurozóny)

stabilita měny (jak říká Tomáš Sedláček, je to prostě takový "vor", který je v rozbouřené době rozhodně stabilnější než malá pramička)

konec kurzovních nákladů, na kterém vydělávají primárně banky na úkor lidí a firem

už dnes probíhající přechod českých firem na euro

konec nekonečného směňování korun za eura při cestách do zahraničí

možnost jasného srovnání cen u nás a v zemích eurozóny

Politické důvody

přišel čas přejít v unijním orchestru ze sekce druhých houslí do těch prvních

budeme mít přímý vliv na vytváření měnové politiky v eurozóně (dnes jsme zváni jako hosté, ale nemůžeme hlasovat)

půjde o výrazné posílení naší mezinárodní pozice

Rizika přijetí

nízká popularita eura u nás (o to víc je potřeba politická odvaha do toho jít)

možné krátkodobé zdražení cen při zavedení měny

Jsem rád, že Petr Pavel otázku přijetí společné měny, pro které jsme se rozhodli už při vstupu do EU, otevřel. Nemůžeme věčně chodit kolem horké kaše a tvářit se, že se nás to netýká. A také si myslím, že politik by měl mít na věci svůj názor a říct jej ostatním. Já tedy přijetí eura podporuji, protože jsem přesvědčený o tom, že je to zájmu České republiky.

Mgr. František Talíř KDU-ČSL



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Talíř (KDU-ČSL): Voda nad zlato v jihočeské praxi Talíř (KDU-ČSL): V jižních Čechách vznikla nová chráněná území Talíř (KDU-ČSL): Projekty, které slouží lidem Talíř (KDU-ČSL): Přihlásil jsem se armádě k dobrovolnému předurčení. Pojďte do toho také

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE