Talíř (KDU-ČSL): Přihlásil jsem se armádě k dobrovolnému předurčení. Pojďte do toho také

Přihlásil jsem se Armádě České republiky k dobrovolnému předurčení. Pojďte do toho také!

Od dnešního dne je možné hlásit k tzv. dobrovolnému předurčení. Tak jsem vyrazil na Krajské vojenské velitelství a nechal se zapsat, prý jako první v našem kraji. O co jde?

Pokud by se významně zhoršila bezpečnostní situace českého státu, bude možné lidi zapsané na tomto seznamu přednostně povolat k výcviku a případnému nasazení.

A proč jsem se rozhodl nechat se zapsat?

Při cestě do Chersonu naši bezpečnost zajišťovali ukrajinští vojáci, kteří hned po skončení tohoto úkolu pokračovali na frontu k Avdijivce. Stejně staří jako já, připraveni zemřít za své rodiny. Žádní dobrodruzi, ale skuteční vlastenci bránící svoji zemi. Přihlásit se do dobrovolného předurčení mi po této zkušenosti přijde jako to nejmenší, co pro svoji zemi mohu udělat naopak já.

Mgr. František Talíř KDU-ČSL



