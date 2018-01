Topolánek (BPP): Silný prezident – ani Vítač, ani Kývač.

Silný prezident - ani Vítač, ani Kývač. Nechce ani vítat migrační kvóty, ani kývat mocnostem východu. Tak dnes představil finální část své prezidentské kampaně Mirek Topolánek.

„Chci být prezident, který bude hájit lidi proti tlaku Bruselu i proti silnému premiérovi. Ani Zeman, ani Antizeman, kdo nerozděluje, ale spojuje. Prezident, který se zajímá o problémy a hájí zájmy všech, nejen části lidí,“ uvedl na tiskové konferenci Mirek Topolánek.

Po sérii tematických tiskových konferencí k problematice zahraniční a domácí politiky dnes kandidát v lednové volbě prezidenta republiky Mirek Topolánek hovořil zejména o důvodech, které jej k jeho kandidatuře vedly.

„Nechci rozdělenou zemi. Chci mluvit ke každému. Chci, aby každý člověk cítil, že Hrad reprezentuje i jeho zájmy a že prezident se zajímá i o jeho problémy: Ať už je podnikatel, či dělník, z vesnice, či z metropole, starý, či mladý, vyučený, či vysokoškolák. Proto kandiduji,“stručně shrnul Topolánek důvod svých prezidentských ambicí.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

Prezidentského kandidáta s volebním číslem 1 dorazili přímo na tiskový brífink osobně podpořit někteří z jeho podporovatelů. Mezi nimi lékař a někdejší ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz, předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lenka Kohoutová, vysokoškolský pedagog a ekonom Jiří Schwarz či někdejší ministryně zdravotnictví Topolánkovy vlády a senátorka Daniela Filipiová.

V závěru tiskového setkání Topolánek uvedl, že i přes to, že nastoupil do volebního klání až jako poslední, tak byl první z prezidentských kandidátů, kdo konkrétně představil, jak by využíval pravomoci hlavy státu a přišel s konkrétními prioritami: tématy BEZPEČÍ a SVOBODY. Což se podle něj ukázalo být jako nosné téma, které ostatní kandidáti napodobují.

„Nyní v závěru kampaně přicházím s třetí prioritou - a upřímně řečeno nevěřím, že mě v tom někdo dokáže napodobit. Mou prioritou jsou totiž lidé - tím myslím všichni lidé - a snaha vnímat jejich zájmy, problémy a potřeby. Ať už se bojí třeba nekontrolované migrace, nebo ztráty svobody. Nerozděluji společnost na “xenofoby” a “sluníčkáře”. Nemám rád nálepky. Mám sice rád smích, ale nemám rád posměch. Mám rád diskusi, ale nemám rád hádky. Mám rád jasné názory, ale nemám rád rozdělování podle názorů. Rozdělená společnost je slabá společnost. Rozdělující prezident je slabý prezident. Zasloužíme si být silnou společností se silným prezidentem,“ dodal na závěr Topolánek.

autor: PV