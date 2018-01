Topolánek: Lidé se necítí bezpečně. Chci to změnit

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek uveřejnil několik novoročních projevů pro různá média a natočil i svůj vlastní klip. Jejich základní poselství je stejné: České republice se daří, ale lidé nejsou spokojeni, protože růst ekonomiky se dostatečně nepromítl do jejich životní úrovně a navíc se bojí, že mohou být ohroženy jejich bezpečí a svoboda. Také zdůraznil, že nechce štvát lidi proti sobě, dělit je na “hospodu” a “kavárnu”, ale chce je spojovat.

Pro Český rozhlas Mirek Toplánek uvedl: “Máme za sebou velmi úpěšný rok. Ekonomika rostla tempem přes 4%. Dále klesala nezaměstnanost, která je nejnižší v celé EU. Opět se dařilo i českým exportérům. Toto jsou důvody k optimismu a naději do budoucna. Důvody, aby Češi, Moravané a Slezané věřili sami v sebe. Přesto nemůžeme být úplně spokojeni. Úspěch ekonomiky nebyl úspěchem vlády a nepromítl se do životní úrovně lidí.”

Důvody k optimismu zopakoval i v dalších projevech. Zároveň se nevyhnul kritice. Pro Blesk, který kandidáty vyzval, aby promluvili k občanům jako skutečně zvolená hlava státu, Mirek Topolánek uvedl: “Dovolte mi začít tím, co se tak úplně nepovedlo. Protože jste mě určitě nezvolili proto, abych vám lhal”, řekl s narážkou na Václava Havla, což rozvedl v klipu pro sociální sítě: „Václav Havel se nebál ve svém historickém prvním novoročním projevu říci, že země nevzkvétá. I já bych vám raději popřál radost a úsměv. Jsem ale nucen mluvit i o tom, co mě trápí a co je třeba změnit. A dát vám víru a naději na změnu.”

“Možná někdo víc akcentuje strach z terorismu a nekontrolované migrace a někdo obavu ze ztráty svobody a státní šikany. Nekádruji obavy občanů na více a méně oprávněné. Nechci národ štěpit. Nechci štvát jedny proti druhým. Venkov proti městu. Staré proti mladým. Hospodu proti kavárně. Chci lidi spojovat. A nechci je spojovat v jejich strachu. Ale v boji s tím strachem. Chci hledat lék na jejich obavy a strach,” řekl Mirek Topolánek v Apelu DVTV.

K bezpečnosti Mirek Topolánek v Českém rozhlase řekl: “Lidé se necítí bezpečně. Chci to změnit. Evropa musí bránit svoje hranice. Případně my musíme bránit ty naše. Musíme chránit bezpečí našich lidí před masovou migrací a terorismem. Před zavedením trvalých a povinných kvót pro přerozdělování běženců.”

A pokračoval hájením svobody a práv občanů: “Budu stát vždy na straně slabších proti silnějším. Na straně ohrožených: dětí, nemocných, seniorů, živnostníků. Chci bránit vládu práva, spravedlnost a rovnost před zákonem. Chci, aby se růst ekonomiky promítl do zaslouženého růstu mezd a penzí. Nedopustím omezování demokracie a občanských svobod. Chci zachovat západní orientaci České republiky.”

Pro Blesk Mirek Topolánek nastínil, jak by coby prezident řešil krizi kolem jednání o vládě: “Máme menšinovou vládu bez podpory v Poslanecké sněmovně. To není dobře, protože takový kabinet není stabilní a nemůže prosazovat zákony a řešení problémů občanů. Existuje řada variant většinových demokratických vlád. Jsem přesvědčen, že některou z nich se nakonec podaří dohodnout. K tomu plně využiji své právo jmenovat v druhém pokusu předsedu vlády. Učiním tak teprve ve chvíli, kdy bude na stole dohoda o slušné většinové vládě.”

Mirek Topolánek také nezapomněl popřát občanům úspěšný Nový rok. V Blesku těmito slovy: “Věřím, že tento rok bude rokem obratu ve společenské atmosféře. Rokem, kdy skončí “blbá nálada”, zbytečné hádky, útoky, strašení a rozdělování. Zde vidím nejdůležitější neformální roli prezidenta. Budu šířit hrdost na Českou republiku a víru lidí v sebe i ve svůj stát. Máme před sebou stý rok našeho státu. Oslavme ho důstojně a hrdě. Oslavme ho tím, že učiníme život v České republice opět o něco lepší.”

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Miloši, neschovávejte se, slezte z toho lustru. Topolánek se do prezidenta pustil na Facebooku Topolánek: Úspěch samostatné České a Slovenské republiky svědčí o tom, že idea národních států není mrtvá VIDEO Ty jsi kretén, vole. O Ukrajině vím hovno. Připomeňte si nejzářivější okamžiky politického navrátilce roku Černé na bílém. Nejvíce lidí by si přálo za prezidenta Miloše Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV