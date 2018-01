Topolánek: Miloši, neschovávej se

Ve sváteční čas se sluší popřát šťastný nový rok i politickému soupeři, a tedy tak činím. Co se ale nesluší, je schovávat se v čestném souboji za Jiřího Ovčáčka. Miloše Zemana jsem si vždy vážil za to, že se nebál jít do ostrých politických střetů. Spolu s přáním mu tedy adresuji i tuto výzvu, aby se přestal bát a šel do toho stejně otevřeně jako já. Šťastný nový rok a - slezte z toho lustru, Miloši, vidím vás!

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jiří X. Doležal na Reflexu: Pro Zemana je chlast politickou značkou. Oslovuje jím burany a méně inteligentní Výzva prezidentovi Miloši Zemanovi k účasti na veřejných předvolebních debatách Zeman nechystá volební klip. Všichni ostatní uchazeči je mít budou Topolánek: Jak skončit s blbou náladou?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV