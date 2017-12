Topolánek: Úspěch samostatné České a Slovenské republiky svědčí o tom, že idea národních států není mrtvá

Při příležitosti tradičního silvestrovského setkání Čechů a Slováků na hraniční hoře Velká Javořina to dnes, 25 let po rozdělení Československa, uvedl prezidentský kandidát Mirek Topolánek. Podle něj mají český a slovenský národ za sebou čtvrstoletí svobody, svébytnosti a bezpečí. Současně však varoval před tím, že tyto hodnoty mohou být v budoucnu ohroženy.

„Ať už každý sám za sebe, či společně jsme udržovali naše hodnoty a kráčeli za našimi cíli směrem ke svobodě, svébytnosti a bezpečí. Nikoli bez chyb a klopýtnutí, ale vytrvale. Nyní však tyto tři základní hodnoty pro šťastný život lidí mohou být skutečně ohroženy,“ řekl mimo jiné Topolánek. „Svobodu si můžeme zničit sami. Svébytnost nám chce vzít eurobyrokracie. Bezpečí může zabít nekontrolovaná migrace. S bratry Slováky jsme na jedné lodi. Snažme se zachovat všechno to dobré a společně se braňme před tím zlým. Aby se za dalších 25 let mohli Češi a Slováci na Velké Javořině potkat v ještě daleko lepší budoucnosti, než je naše přítomnost. Myslím, že oba naše národy na to mají.“

V souvislosti s výročím 25 let od rozdělení Československa Mirek Topolánek také vyjádřil přesvědčení, že přátelské rozdělení Československa a vstup samostatného českého a slovenského státu do Evropské unie je národním vkladem, který má přínos pro celý projekt evropské integrace. „Tento národní vklad je přínosem pro celou Evropskou unii. Lze na něm stavět a budovat Evropu odspodu jako spolupracující kontinent hodnot sdílených hrdými svobodnými národy,“ uvedl doslova Mirek Topolánek.

