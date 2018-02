Trantina (TOP 09): Až srovnání s úspěšnými projekty odjinud odhaluje Budějovickou bídu

Inspiraci tam ale může najít i leckterý přespolní návštěvník. Já jsem se například vydal do této popularizační a osvětové instituce informovat o projektu, který je pro Budějčáka jako spadlý z Marsu – komunitně plánovaná čtvrť vznikající na brownfieldu smíchovského nákladového nádraží. Tento projekt v sobě úspěšně spojuje vše, co v Budějovicích nefunguje – několika stupňovou architektonickou soutěž, úspěšnou komunikaci radnice s veřejností, přímé zapojení obyvatel do tvorby nové čtvrti a zdá se zdařilou a všem stranám prospěšnou spolupráci se soukromým developerem, který sám aktivně podporuje dialog s občany. Zpátky z Marsu na Zem, respektive k nám do Budějovic. V našem městě máme podobný brownfield, je to prostor bývalých Žižkových kasáren ve Čtyřech Dvorech. V roce 2014 byly pozemky převedeny na Město a od té doby se tam v oblasti územního plánování nepovedlo téměř nic, tedy s jednou opravdu čestnou výjimkou - architektonicky úspěšného projektu Parku 4D, na nějž však žádný další rozvoj nenavázal.

Není územní studie, ani regulační plán, jak se na můj dotaz jednoznačně vyjádřili pracovníci odboru územního plánování magistrátu. Ze sebe bych dodal, že není ani politická vize. Vedení města jako v mnoha jiných případech přešlapuje na místě. Zatím si ale developeři, dobře si vědomi cenného místa, i bez nutné územně plánovací dokumentace, ukusují z této navýsost cenné lokality kousek po kousku na své zatím solitérní stavby bytových domů. Pomalu se tak toto místo mění podle toho nejhoršího scénáře, jaký může nastat – bez řádu, nahodile, bez zájmu zástupců města, bez chuti řešit s občany, jak by měla nová čtvrť vypadat, co by měla obsahovat a jakou funkci by zejména měla plnit. Přitom řešení tu evidentně je, a výhodné pro všechny, pro město i pro developery. Stačí nebýt zahleděný do vlastního talíře, ale umět se podívat a inspirovat, jak si s tímto problémem poradili jinde. Kromě Prahy je možné zajet pro inspiraci třeba do Brna do lokality Na Kaménkách.

To ale současné vedení města nechce, nebo neumí. Zeptejte se kolik z našich zastupitelů, nebo radních, navštívilo třeba právě zmiňovaný CAMP. Obyvatelé Budějovic tak už léta čekají na takové vedení radnice, které s nimi konečně začne vést opravdový dialog, nebude jen přednášet, poučovat a prezentovat svoje už hotové plány ve stylu „podívejte, jaké dobro jsme pro vás vymysleli“. Jakožto člen TOP 09 na tom také cítím svůj podíl viny, ale hlásím se jednoznačně k užší spolupráci municipality a občanů. Zejména bych rád, aby se konečně naplno využily územní skupiny a další aktivní obyvatelé města. Politici si totiž musí uvědomit, že řízení moderního města, ideálně na principu Smart platformy, není jen o technologiích, ve kterých máme značné rezervy, ale zejména o komunikaci s občany a participativním přístupu. Lidé chtějí spolurozhodovat o podobě svého města a my jakožto politici jim to musíme v rámci profesionálně moderované debaty umožnit. Pojďme tedy široce otevřít diskuzi o plánování dalšího rozvoje a uzpůsobme k tomu i činnost Útvaru hlavního architekta, který jednoznačně potřebuje personálně posílit. Je navíc nabíledni, že bez městského architekta pracujícího pro město na 100% a nikoliv na současné 4 dny v měsíci, se takováto činnost nedá zvládnout.

Začněme třeba právě vznikem nové čtvrti ve Čtyřech Dvorech, chovejme se sebevědomě a ukažme, že i v Budějovicích je možné profesionálně, kvalitně a odpovědně plánovat rozvoj města se zapojením veřejnosti i soukromých subjektů. Z takového přístupu totiž nakonec budou profitovat všichni a vedení města tím rozhodně neutrpí.

TOMÁŠ TRANTINA, PŘEDSEDA MÍSTNÍ ORGANIZACE TOP 09 ČESKÉ BUDĚJOVICE

