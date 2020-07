Třešňák (Piráti): Chytrá karanténa jako Columbova manželka

reklama

Hezký den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem původně chtěl zareagovat v diskusi o chytré karanténě, tedy nejen o ní, faktickou poznámkou v momentě, kdy mluvila paní hlavní hygienička Rážová, nicméně jsem to ponechal až na řádnou přihlášku, ale nebude to trvat příliš dlouho. I sám jsem totiž opakovaně na výboru zdravotnictví, a to mi jistě dá paní hygienička za pravdu, protože tam byla přítomna, upozorňoval, a tuším i zde na plénu také, o dopracování chytré karantény, a to nejen v té funkční rovině, ale především v té, jak jí dopracovat nějakou legislativní oporu, např. do zákona o ochraně veřejného zdraví. A to včetně všech kontrolních mechanismů. Protože teď skutečně zákonodárný sbor nemá možnosti, jak si reálně ověřit fungování chytré karantény, resp. vnitřku toho systému, ale i způsobu nakládání s daty.

Vlastně pokud by ty informace byly už nyní podrobnější, nemusela by se zde Chytrá karanténa tolik omílat stále dokola i dnes a mluvit o ní jako o Columbově manželce. Takže zde opakovaně požádám o informaci pravděpodobně pana ministra, kdy bude připraven návrh takovéto legislativní opory.

My samozřejmě vítáme, že se to nějakým způsobem vyvíjí, byť ta Chytrá karanténa 2.0 by měla být funkční, tuším, až k 30. 9. dle podkladů. A z těch pokročilých funkcionalit je to minimálně tedy začlenění té komponenty eRouška a mapy.cz. A v této souvislosti mne napadá ještě jedna drobná poznámka a takový apel na kolegy-poslance, aby šli sami příkladem. Já jsem se před chvílí zkoušel tedy projít sálem se zapnutým telefonem a ten mi v jeden moment posbíral 27 unikátních ID čísel v celém sále. A to číslo bude ve skutečnosti možná ještě menší, protože z důvodu anonymizace ten systém to unikátní ID číslo průběžně mění. Takže skutečně apel, aby poslanci šli v tomto sami příkladem.

Nicméně vrátím se zpátky k té Chytré karanténě 2.0, kterou já osobně jsem zde jednou už nazval spíše Chytrou karanténou 1.5, protože on je to primárně nástroj pro hygieniky, což je naprosto správně a já to chápu, protože to je to nejdůležitější, ale otázka zní, proč tedy jiné státy přicházely s mnohem sofistikovanějším a pokročilejším řešením, které bude hlavně usnadňovat žití pro občany. Už třeba jenom rychlými notifikacemi o výsledku testů nebo varováním před rizikovými oblastmi, a to včetně upozornění na aktuální opatření, která v té dané oblasti zrovna platí. A mnoho dalších.

Svůj další dotaz bych směřoval spíše na pana ministra Havlíčka, kterého tu tedy teď zrovna nevidím, a už o tom v úvodu mluvila, tuším, i kolegyně Richterová, protože dle informací z médií uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi úspěšný Hackathon s názvem Hack the Crisis. Jako projekt s číslem třináct skončil projekt s názvem Covidy, umožňující automatizované řešení pro sdělování výsledku testů, to, co jsem zmínil i před chvílí. Bohužel ze strany ministerstva prý údajně zájem nebyl. Otázka tedy zní samozřejmě proč, protože když právě vidíme ten stav na Karvinsku, tak ten ukazuje, že lidem chybějí především ty informace o výsledcích testů, respektive to doručování informací zcela vázne. Děkuji za odpovědi.

