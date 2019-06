Třešňák (Piráti): Nebudujeme silné Česko, ale tak trochu fosilní skanzen

Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Já rozhodně nebudu mluvit 40 minut, jak tu zazněla už předtím taková narážka. Plynule navážu na kolegyni Danu Balcarovou třemi konkrétními tématy. A doufám, že pana Kolegu Hájka tím sem znovu nebudu tahat k pultíku a že mu tím nezvednu tlak.

My jsme si již zvykli, že vláda něco jiného tvrdí zde občanům České republiky, ale odlišně pak hlasují i její ministři, ať už v Radě Evropské unie, anebo dokonce i poslanci Evropského parlamentu. Tedy buď v této vládě levá ruka neví, co dělá pravá, nebo je to záměr. Fakt skutečně nevím.

Rád bych se soustředil na naplňování konkrétních bodů programového prohlášení vlády. Budu citovat hned na začátek: "Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, Moravskoslezský a Ústecký kraj. V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel včetně související infrastruktury."

Zde nastala poněkud schizofrenní situace, protože celá vláda se fotí v Mladé Boleslavi s konceptem českého elektrovozu. Pan premiér dokonce se včera fotil v Drážďanech s elektrickými vozy VW, to mohu takhle ukázat z jeho Facebooku. (Ukazuje na papíru.) Dokonce je k tomu i vcelku pozitivní tweet napsaný. To by však nebylo nic divného, kdyby pak doma, jak bývá zvykem, pan premiér neotočil a netvrdil něco jiného. A do rozvoje elektromobility dále nekopal a označoval ji za slepou cestu s tvrzením o nesmyslu diktovaném z EU. Konkrétně budu citovat: "Ochráníme před nesmyslnými plány na výrobu elektromobilů."

Vážená vládo, elektromobilita je rozjetá věc a pokud nás chcete řídit jako firmu, tak si prosím uvědomte, že zásadní rozhodnutí v této oblasti a v tomto sektoru již padla a že celý automotive průmysl se již na takovou transformaci pomalu začíná orientovat. Tedy ten průmysl, na kterém výrazně stojí i naše ekonomika. A to je ten důvod, proč zrovna dnes mluvím o takovém pro někoho možná marginálním tématu.

Pan ministr Brabec na podzim minulého roku hlasoval pro snížení emisních limitů osobních vozů v Evropské unii, ale pan premiér na to posléze reagoval 20. května v Hospodářských novinách: "Tak dost, ministři, nebudete si dělat, co chcete!"

Dosud mi stále není znám postoj nebo ten oficiální postoj vlády ke snižování emisí osobních vozidel. Potažmo ani nevíme, jaký je oficiální postoj vlády k čisté mobilitě, ke které se předseda vlády vyjadřuje takto negativně. Nedá mi to, abych zde nepřipomněl i vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, protože ten počítá se stagnací nebo dokonce i mírným nárůstem výroby biopaliv první generace až do roku 2030. (Ukazuje tabulku.) Je to přímo z té koncepce, z toho vnitrostátního plánu, do roku 2030 se stále biopaliva první generace budou přimíchávat. Vlastně chápu, že taková predikce se nemusí naplnit, nicméně podívejme se, jak dopadlo i minulý týden hlasování o povinném přimíchávání biopaliv. Takže takový evidentní nesmysl vládní podporu má, zatímco skutečně čistá mobilita nikoliv.

Dalším tématem jsou železnice a opět budu citovat z programového prohlášení: "Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě." Dále jsou zde vyjmenovány jednotlivé koridory a text posléze pokračuje: "Získáme územní rozhodnutí, pokročíme výrazně v majetkoprávní přípravě a pro některé části zajistíme i stavební povolení. Podpoříme přesun nákladní dopravy na železnici, urychlíme přípravu vysokorychlostních tratí." To jenom ještě doplním citací z knihy pana premiéra O čem sním, když náhodou spím. "U nás vznikala železniční síť v 19. století a moc jsme s tím neudělali. Takové silniční a železniční spojení do celé Evropy je ojedinělá šance pro naše firmy a jejich export." Dále pan premiér v této knize, kterou napsal buď sám, nebo s pomocí celkem 200 spoluautorů, zmiňuje, že u nás příprava takové trati trvá 25 let, zatímco ve Velké Británii nebo Německu jenom sedm let. Bylo to doplněno o takový hezký obrázek s tím, jak cesta z Prahy do Brna bude trvat 40 minut. Takže se ptám, co tedy tato vláda udělala pro urychlení výstavby vysokorychlostních tratí. Zatím se můžeme dočíst jen to, že termín dokončení trati Drážďany - Praha je 2035, což zní možná optimisticky, ale rok 2050 na spojení mezi Prahou a Brnem, z toho mám trochu pocit, že termín 2050 tam není náhodou, protože je to daleko a nás to asi vůbec nezajímá. Respektive vládu.

Poslední související téma začnu opět citací z programového prohlášení: "Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku Diamo. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. Proč to zmiňuji? V roce 2017 se totiž velkým tématem předvolebního boje mezi hnutím ANO a sociální demokracií stalo lithium. To však dnes utichlo a my se maximálně dočteme, že Diamo začne prozkoumávat i stará ložiska. Zatímco ostatní země těží z toho byznysu, dále profitují, Česká republika opět spí a stojí na místě. Je sice možná naoko hezké, že vláda v roce 2017 odřízla soukromé investory, otázkou pak zůstává, zda je stát schopen takovou těžbu skutečně efektivně zajistit ve vlastní režii.

A přitom zde máme vcelku efektivní nástroj proti lacinému vydrancování těch ložisek, a to je nařízení vlády, které stanoví poplatek za těžbu nerostů a které doposud nebylo aktualizováno. A nejde určitě jen o lithium, je to i o uhelné lobby. Zde skutečně uznávám, byl v tom vlastně takový malý háček nebo možná trochu větší, proč vlastně vláda k tomuto kroku ani nemohla přistoupit. Ačkoli se tím nyní zabývala u novely horního zákona, tak veřejně se příliš nemluví o tom stále platném moratoriu, které bylo s těžaři uzavřeno a které tak republiku stále konzervuje uhlím minimálně do roku 2021. Ano, uznávám, Ministerstvo průmyslu a obchodu se nedávno vyjádřilo, že v souvislosti s vývojem tržních cen některých nerostů je moratorium nepřiměřené, pro stát jako vlastníka nerostného bohatství nevýhodné. Takže alespoň toto tvrzení nás může částečně naplňovat lehkým optimismem, avšak v souvislosti s těmi předchozími body musím stále bohužel konstatovat, že tímto způsobem rozhodně nebudujeme silné Česko, ale tak trochu fosilní skanzen. A to je i důvod, proč budeme hlasovat pro nedůvěru této vlády.

Děkuji.

Ing. Petr Třešňák Piráti



