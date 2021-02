Třešňák (Piráti): Proč vláda stále odmítá přijmout pomocnou ruku Bavorska a Saska?

reklama

Kvůli stále kritičtější situaci v chebské nemocnici zaslali zástupci Parlamentu, starostové i hejtman Karlovarského kraje dopis ministrovi zdravotnictví. Mezi nimi také pirátský poslanec Petr Třešňák. V dopise opětovně vyzývají k přijetí pomoci od Bavorska a Saska i otevření hranic pro sanitky. „Převozy pacientů v těžkém stavu do vzdálených tuzemských nemocnic mohou trvat až pět hodin, jsou tudíž rizikové. Transport do Německa by přitom nezabral ani 45 minut. Nedává žádný smysl, proč vláda stále odmítá přijmout pomocnou ruku Bavorska a Saska. Národní hrdost teď musí jít stranou, na první místě musí být zdraví našich občanů. Žádáme také omluvu náměstka zdravotnictví Vladimíra Černého za jeho výroky do médii, že si kraj za vše může sám a že většinu míst v chebské nemocnici zabírají Němci. Je to nehorázná lež,“ uvedl Třešňák.

Situace v chebské nemocnici je již od ledna kritická, zařízení nemá dostatek lůžek na intenzivní péči pro pacienty s těžkým průběhem koronaviru. Petr Třešňák proto už na začátku roku vyzval ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby okamžitě vyjednal pomoc s Bavorskem a Saskem. Stejné přání projevili v petici i chebští občané. Ministr to ale odmítá.

„Jsme periferním regionem, k jehož nemnoha bonusům patří sousedství s Německem a třicet let skvěle fungující přeshraniční spolupráce. Naši spoluobčané jezdí do Německa pracovat, studovat, nakupovat nebo sportovat, to samé platí obráceně pro Němce. Hranice tu jsou už dávno jen čárou na mapě. O to víc je nepochopitelné, že i po 17 letech členství v EU zůstává státní hranice bariérou pro poskytování lékařské péče. Vyzýváme proto ministra, aby odsouhlasil a aktivoval přeshraniční spolupráci, kterou už předjednal Karlovarský kraj v čele s hejtmanem Starostů a nezávislých Petrem Kulhánkem,“ popsal Třešňák s tím, že spolupráce by byla výhodná i pro mimokrizová období. Dnes se totiž na hranici musí pacienti z české sanitky přeložit do německé, což zdržuje celý proces a zvyšuje pro nemocné riziko komplikací.

„Pacienti na Chebsku mají nárok na zajištění intenzivní lékařské péče v dojezdové době 60 minut. Místo toho jsou převáženi i pět hodin do vzdálených českých nemocnic, i když jsou německá zařízení doslova za rohem. To nedává žádný smysl. Karlovarský kraj je v mnoha ohledech přehlíženým a opomíjeným, bohužel je tomu tak i v oblasti zdravotnictví, kde opravdu jde o životy. Nemáme tu fakultní nemocnici, komplexní onkologické centrum, ve většině kraje není splněna dostupnost leteckou záchrannou službou do 30 minut, potýkáme se s nedostatkem praktických lékařů i ambulantních specialistů. Naši občané už nechtějí být občany druhé kategorie, proto žádáme ministra, aby začal situaci řešit a pomohl narovnat nerovnosti,“ dodal starosta Chebu Antonín Jalovec.

Kromě výše uvedených byli autory dopisu i Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, senátoři Jan Horník, Miroslav Balatka, Miroslav Plevný a Martin Kalina, starosta Mariánských Lázní i Dalibor Blažek, starosta města Aš.

