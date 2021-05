Třeštíková: Hlavní město nastartuje turistickou sezónu programem V Praze jako doma

Stejně jako loni podpoří hlavní město i v letošním roce rozjezd cestovního ruchu programem V Praze jako doma. Do metropole bude lákat domácí i zahraniční turisty na volné vstupy do vybraných muzeí, galerií nebo zoo. Návštěvníci se mohou těšit na řadu novinek, například na živé kulturní akce nebo turistickou tramvaj.

reklama

Program připravilo hlavní město ve spolupráci s městskou společností Prague City Tourism. Nabízené benefity mohou turisté využít od začátku července až do konce srpna. Princip je stejný jako loni. Za každou noc strávenou v hotelu nebo hromadném ubytovacím zařízení v Praze, které je do programu zapojeno, obdrží návštěvník voucher. Ten může uplatnit pro volný či zvýhodněný vstup na vybrané památky, například do objektů Židovského muzea, Národní kulturní památky Vyšehrad nebo pražských věží, které má ve správě právě Prague City Tourism. A nově bude možné uplatnit vouchery i na živé kulturní akce, například na letní divadelní scény. Rezervovat hotel však mohou zájemci už od půlky června na webu projektu ZDE.

„Programem V Praze jako doma se nám podařilo přilákat během loňské letní sezony do Prahy více než 70 tisíc návštěvníků a alespoň částečně tak zmírnit drastické dopady koronavirové krize. Letos jsme na podporu turismu a kulturních institucí, které jsou do programu V Praze jako doma zapojeny, vyčlenili 60 milionů korun. Věřím, že se nám tím podaří nastartovat blížící se turistickou sezonu a uspíšit návrat turistů do metropole,” říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Novinkou letošního léta a celého programu je také provoz turistické tramvaje. Nová tramvajová linka č. 42 povede z Dlabačova přes Pražský hrad, Čechův most, Náměstí republiky, Václavské náměstí a odtud na Újezd a zpět přes Malostranskou směrem na Pohořelec. Na trase budou jezdit historické vozy ze začátku 20. století nebo tramvajové vozy typu T z přelomu 50. a 60. let.

Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to další benefit pro návštěvníky, kteří se v létě chystají do Prahy a mohou v ní uplatnit získané vouchery. Chtěli jsme vytvořit ekologickou ale také zážitkovou alternativu k turistickým červeným autobusům. Do tramvaje budeme moct pomyslně naskočit a vyskočit během celého dne a užít si vyhlídkovou okružní jízdu nejkrásnějšími místy Prahy. Při cestě se také dozví zajímavé informace nejen o pražských památkách,” popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Zástupci organizace Prague City Tourism díky programu chtějí rozhýbat pandemií paralyzovaný cestovní ruch. Pro turisty společnost připravila řadu benefitů a turistických a kulturních zážitků. „Chceme podpořit jak hotely a restaurace, tak pražské památky a kulturní instituce v jejich restartu a přilákat do hlavního města během letních prázdnin co nejvíce turistů. Při přípravě programu skvěle fungovala spolupráce s Asociací hotelů a restaurací ČR a jejím předsedou Václavem Stárkem. I on věří, že program přispěje k oživení města, “ uvádí předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro. Letos se metropole připravuje hlavně na domácí turisty, kterých do metropole loni o prázdninách přijelo až o 16 procent více než v roce 2019. Podle Cipra to je směr, který chce město do budoucna udržet.

Anketa Do Poslanecké sněmovny může být zvolen občan, kterému je alespoň 21 let. Je tato hranice správná? Je správná 3% Je třeba ji snížit 2% Je třeba ji zvýšit 95% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 6076 lidí

Program podpoří i celorepubliková kampaň, jejíž tváří je opět zpěvák Matěj Ruppert, který bude sdílet videa a informace k programu na svém instagramovém profilu. Tu obsahově doplní videa plná rad a tipů od známého influencera Janka Rubeše, který návštěvníkům ukáže netradiční místa v letní Praze, nebo jak celý program funguje.

Prague City Tourism ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravuje i zahraniční incomingové kampaně s tím, aby přilákala i hosty ze zahraničí. Zejména se zaměří na přeshraniční trhy, jako je Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. „Ve spolupráci s Prague City Tourism plánujeme od června do poloviny srpna v Německu, Polsku, Nizozemsku a Belgii společnou co-brandovou kampaň, kterou na jmenovaných trzích doplněných o Rakousko a Slovensko podpoří ještě venkovní reklama, B2B semináře pro cestovní kanceláře nebo press a fam tripy. Současně agentura podepsala s Prague City Tourism a Letištěm Praha dohodu o společné podpoře příjezdové turistiky. Ze strany CzechTourism jde především o pomoc při vyjednávání přímých leteckých spojení do Prahy a České republiky,“ doplňuje Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Veškeré informace o programu a seznam všech památek, míst a kulturních akcí zapojených do projektu, včetně hotelů, budou mít hosté k dispozici na webu ZDE.

V Praze jako doma 2020 v číslech:

Program V Praze jako doma v r. 2020 přilákal do hlavního města více než 70 tisíc návštěvníků.

V průměru zde strávili 3,2 noci.

Programu se zúčastnilo přes 400 hromadných ubytovacích zařízení, z nichž více než 50 % tvořily hotely kategorie 4* a 5*.

V programu bylo zapojených více než 60 významných pražských kulturních a turistických míst.

Celkem byly na program v r. 2020 alokovány prostředky ve výši 121 mil. Kč.

Ekonomický přínos programu V Praze jako doma v r. 2020 lze vyčíslit na základě průměrné útraty návštěvníka (2 737 Kč), výslednou sumou přesahující 202 mil. Kč.

Po dobu trvání programu také došlo k nárůstu počtu domácích turistů, kteří přijeli v prázdninových měsících do Prahy, a to o celých 16 %, čímž se po dlouhých letech výrazně snížil rozdíl mezi příjezdy domácích a zahraničních turistů.

Prague City Tourism (PCT) je akciová společnost 100 % vlastněná hlavním městem Prahou a je certifikovanou oficiální organizací destinačního managementu hl. m. Prahy. Jejím hlavním posláním je podpora udržitelného domácího i příjezdového cestovního ruchu v hlavním městě.

Psali jsme: Třeštíková: Praha na Den Země symbolicky nerozsvítí téměř 50 památek Třeštíková: Osada Baba má vlastní webové stránky i mobilní aplikaci Třeštíková: Nové akvizice představí Galerie hlavního města Prahy na podzimní výstavě Třeštíková: Chceme návštěvníkům Prahy zprostředkovat kontakt se současným českým uměním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.