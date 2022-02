Třeštíková: Po třinácti letech Praha postaví novou pobočku městské knihovny

reklama

Pražané se tak po třinácti letech dočkají moderního centra literatury, kultury nebo setkávání. Celkově by budova měla stát přibližně 226 milionů korun včetně DPH, hotova by měla být na podzim roku 2023. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 77% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 25374 lidí

„Knihovna 21. století už není jen půjčovnou knížek a časopisů, ale spíš multifunkčním a kulturním prostorem, který nabízí řadu nových funkcí a přístupů. Příprava takového centra se vleče už více jak deset let. Dofinancováním projektu jeho realizaci odblokujeme. Do pár měsíců bude hotovo a Pražané budou mít po třinácti letech nové moderní centrum literatury, informací, kultury ale i setkávání,“ uvádí Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch, která má knihovnu ve své gesci.

Budoucí stavba v Praze 6 nahradí stávající objekt knihovny z 50. let, který již svému účelu nevyhovoval. Pobočka Petřiny byla proto v říjnu roku 2021 uzavřena. Nová budova je navržena tak, aby splňovala nároky, které jsou na služby knihovny kladeny nejen zaměstnanci, ale zejména veřejností.

„Praha má jen několik staveb, které byly postaveny přímo pro účely knihovny. Poslední z nich, Národní technická knihovna v Dejvicích, byla otevřena v roce 2009. Jsem rád, že do dvou let bude po letech papírování na Petřinách stát knihovna, která bude dobře sloužit veřejnosti a reprezentovat to nejlepší, co knihovny mohou nabídnout,“ popisuje ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

Projekt přinese také řadu nových možností, funkcí a inovací. Vzniknou zde menší studovny, využitelné pro setkávání místních spolků či výuku v menších kolektivech a bude zde i prostor pro multifukční sál. Další novinkou bude možnost půjčit si knihy nebo je vrátit mimo otevírací dobu pobočky prostřednictvím samoobslužných zařízení bez asistence knihovníka.

Přízemí nové knihovny je pojato jako prostor, který vítá návštěvníky a informuje je o službách a dění v knihovně. Multifunkční sál pro kulturní a vzdělávací akce až pro 60 diváků bude ukryt v suterénu, aby byl uchráněn před okolními ruchy, a stejně tak aby filmové projekce nebo hudební vystoupení nerušily své okolí. První a druhé patro knihovny bude věnováno knihám a setkávání, protože součástí vybavení objektu budou i místnosti pro společnou práci nebo učení. Další prostory knihovna využije pro interní provozy spojené s prací Odboru knihovních fondů. Celý dům bude také bezbariérový.

Finální návrh exteriéru je dílem architektů z ateliéru Monom Works, kteří stojí také za návrhem interiérového vybavení knihovny. Na prvních návrzích knihovny se podílel také architektonický Atelier Zavadil. Projektovou dokumentaci stavby zpracovalo studio Siebert + Talaš. Budova knihovny bude obklopena zahradou, která nabídne příjemné letní posezení s knihou, na terase volně propojené s interiérem.

Pobočka Petřiny je umístěna v původní zástavbě z 50. let, vedle Gymnázia Nad Alejí a v blízkosti ZŠ a MŠ Věry Čáslavské. „Aby knihy mohly konkurovat digitálním technologiím, je potřeba, aby byly více samozřejmou součástí každodenního života, zejména u dětí. Nová knihovna poskytne bezpečný a inspirativní prostor, kam budou moci chodit děti z místních škol, aby si tu četly, poslouchaly audioknihy nebo si tu v klidu udělaly úkoly do školy. Věřím, že moderní prostředí bude podnětné a motivující pro všechny, kdo do nové budovy zavítají,“ říká Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, která se narodila právě v Praze 6.

Stavební povolení bylo vydáno v polovině roku 2021, dvoukolová veřejná zakázka na dodavatele stavby byla uzavřena 26. 1. 2022. Výběrová komise po vyhodnocení nabídek vybrala pro realizaci konsorcium firem Subterra - Chládek & Tintěra. Celková výše investice se odhaduje na 226 milionů Kč vč. DPH. Staveniště by mělo být předáno stavební firmě v březnu 2022. Práce budou zahájeny demolicí stávající budovy knihovny. Samotná stavba bude trvat třináct měsíců a nová knihovna by měla být otevřena na podzim roku 2023.

Rozloučení s budovou knihovny, která jí sloužila více jak půl století, a se kterou mají mnozí obyvatelé Petřin spojené své vzpomínky na dětství, protože původně sloužila jako školka, se uskutečnilo v prosinci. Videozáznam ze setkání je možné zhlédnout na YouTube profilu Městské knihovny v Praze: ZDE.

Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Třeštíková: Program Umění pro město spolupracuje s dopravním podnikem Třeštíková: Pražské židle & stolky jsou velmi oblíbené Třeštíková: Na Kampě zní hlasy umělců, které komunisté zatlačili do podzemí Třeštíková: Hlavní město chce přilákat do metropole bonitnější klientelu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama