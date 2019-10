Třeštíková: Praha zrekonstruuje unikátní ateliér sochařky Hany Wichterlové

Memorandum o spolupráci hlavního města a městské části Praha 1 otevírající cestu k rekonstrukci chátrajícího ateliéru podepsali dnes přímo v malostranské zahradě pražská radní Hana Třeštíková a starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Nový muzejní prostor bude provozovat a odborně spravovat Galerie hl. m. Prahy a rodina sochařky přislíbila darovat vybavení ateliéru a vybraná umělecká díla.

Ateliér Hany Wichterlové se dočká očekávané rekonstrukce. Ve středu se na tom dohodla Praha 1 s magistrátem. „Malostranská zahrada a ateliér jsou jedinečným klidným místem, která jsou v centru Prahy čím dál vzácnější. O to větší radost z připravované rekonstrukce mám. Zahradu a ateliér, které kvůli zbytečným sporům dlouho chátraly, chceme znovu otevřít Pražanům a návštěvníkům metropole. Společně jsme si sedli k jednomu stolu a během několika měsíců připravili řešení. Jsem ráda, že ho podpořila také rodina paní sochařky. Díky jejich velkorysé nabídce darovat část díla a původní vybavení ateliéru se, doufám, povede zachovat genia loci,” řekla pražská radní pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková.

„Postupně mažeme všechny dluhy, které na chátrajících místech na Praze 1 naši předchůdci zanechali. O ateliéru Hany Wichterlové dokonce bývalý starosta říkal, že je to jen budka na nářadí. Je naštěstí minulostí, že by se městská část a hlavní město neuměly dohodnout, zvlášť když jde o zpřístupnění historicky významného prostoru všem Pražanům. Odkaz Hany Wichterlové přesahuje Prahu 1, proto je rozumné, že se o ateliér bude starat hlavní město. Samozřejmě ale budeme dál úzce spolupracovat, úkolem naší městské části bude mimo jiné vyjednávat o přístupových cestách k ateliéru,“ popsal starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

Podle memoranda podepsaného mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1 se ateliér s částí přilehlé zahrady odsvěří ze správy Prahy 1 a hlavní město zajistí jejich rekonstrukci. Provoz uměleckého prostoru pak přejde pod Galerii hl. m. Prahy. Ta chce zpřístupnit díla Hany Wichterlové a vytvořit prostor pro doprovodné programy.

„Podobně jako Sudkův ateliér na opačné straně ulice mohou ateliér a zahrada vedle uchovaných děl Hany Wichterlové sloužit ke komorním doprovodným výstavám z díla jejích souputníků, k tematickým přednáškám spojeným s historií meziválečné avantgardy nebo k workshopům a sympoziím na téma odkazu Hany Wichterlové. Nabízí se i řada vzdělávacích programů pro návštěvníky, u kterých by si mohli děti i dospělí sochařskou práci sami vyzkoušet. Galerie hlavního města Prahy má s prostory zpřístupňujícími veřejnosti soukromé i pracovní zázemí umělecké osobnosti zkušenosti v rámci jednotlivých výstav, které pořádá, i v rámci stálých expozic, jako je například Bílkova vila na Hradčanech a v Chýnově,“ uvedla Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hl. m. Prahy.

V ateliéru pod Petřínem pracovala Hana Wichterlová přes padesát let, se svým manželem Bedřichem Stefanem, významným sochařem, v něm také přijímala návštěvy – například architekta Pražského hradu Otto Rothmayera, básníka Jaroslava Seiferta nebo Josefa Topola, fotografku Růženu Vackovou a další osobnosti české kulturní scény. Místo mimo jiné zdokumentoval v cyklu Zahrádka paní sochařové fotograf Josef Sudek, který měl svůj ateliér jen několik minut chůze odtud. Stavba obklopená komponovanou zahradou plnou sochařských děl byla dlouhá desetiletí unikátním ostrůvkem tvůrčí a intelektuální svobody.

„Vážíme si průlomového rozhodnutí městské části vrátit ateliér do správy hlavnímu městu. Byla to jedna z logických podmínek pro to, aby jej mohla Galerie hlavního města Prahy - zřizovaná magistrátem - provozovat. Věříme, že magistrát přistoupí k rekonstrukci ateliéru a zahrady citlivě a také bez zbytečných průtahů. Jako rodina jsme připraveni k obnově přispět účastí v přípravném týmu plánované instalace. Pevně doufáme, že se místo podaří nejen zachránit, ale zároveň mu vrátit jeho původní kouzlo a představit jej veřejnosti,“ shrnula postoj Nadačního fondu Hany Wichterlové členka jeho správní rady a praneteř sochařky Marie Wichterlová.

Do ateliéru se Hana Wichterlová podle svých slov zamilovala na první pohled. „Uviděla jsem, že ten dům má skleněnou střechu. Šla jsem se zeptat, jestli náhodou není volný. Jak jsem vlezla do domu, podívala jsem se do zahrady, byla předjarní první zeleň, úplně ještě průhledná, uviděla jsem tedy ten domeček. To byla láska na první pohled,“ vzpomínala v knize Sochařka Hana Wichterlová.

