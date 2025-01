Trikolora: Kriminalizovat předsedu politické strany je aktem té nejproradnější politické zvůle

Trikolora považuje policejní žádost o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání, odeslanou Poslanecké sněmovně, za absurdní, ba přímo skandální. Vzhledem k tomu, že parlamentní volby jsou už na dohled, zcela evidentně se jedná o hanebný předvolební útok a zlovolný pokus o kriminalizaci lídra opoziční parlamentní strany.

Kriminalizovat předsedu politické strany za to, že v předvolební kampani varuje před nebezpečími, která občané vidí prakticky dennodenně v televizním zpravodajství, či za to, že kritizuje vládu za její politiku, která jde přijetím migračního paktu těmto nebezpečím naproti, namísto aby před nimi naši zemi a naše občany chránila, je aktem té nejproradnější politické zvůle. To vše za situace, kdy přesun nekompatibilního obyvatelstva z problematických zemí do EU pokračuje, vnější hranice EU nikdo nebrání a vnitřní neexistují, návratová politika nefunguje a jediným smyslem migračního paktu je distribuovat migranty i do zemí, kde ještě v nadkritickém množství nejsou.

Krev na nožích nelegálních migrantů je realitou, stejně jako jsou realitou a faktem „no go“ zóny západoevropských velkoměst, stejně jako jsou realitou a faktem statistiky o vysoké kriminalitě nelegálních migrantů, stejně jako jsou realitou a faktem počty jimi zavražděných, zmrzačených, znásilněných a okradených, stejně jako je realitou a faktem kulturní a náboženské ustrojení naprosté většiny nelegální migrace.

Zavírat před tím oči je zbabělost a pokrytectví, umlčovat ty, kteří realitu svobodně a otevřeně pojmenovávají, je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, zaručujícím svobodu projevu, a kriminalizovat ty, kteří mají oči otevřené a nepostrádají ani vůli a odvahu proti evropské sebevraždě něco dělat, je politický zločin.