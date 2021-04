Trikolóra, Svobodní a Soukromníci odmítají státem diktovanou diskriminaci zákazníků

reklama

Seskupení těchto politických stran navíc jako jediná pravicová alternativa zásadně odmítá také státem diktovanou diskriminaci zákazníků ve formě zavádění tzv. „covid pasů“ či „zelených karet“. Ty by umožňovaly návštěvu kadeřníka, fitness centra, kavárny či restaurace pouze lidem s očkováním či negativním testem na Covid-19. „Celou dobu stojíme na straně podnikatelů a živnostníků, které vláda opakovaně zradila. Mnohé obory doslova hodila přes palubu. I v této náročně době však chceme chránit svobodu podnikání. Není možné, abychom ze zoufalství dopustili to, že pod rouškou boje s pandemií Covid-19 bude státní aparát rozhodovat o tom, kterého zákazníka může podnikatel obsloužit, a kterého naopak nesmí ani vpustit do své provozovny. Tento precedent by se mohl v budoucnu velmi vymstít. Rozumím tomu, že mnoho podnikatelů by udělalo takřka cokoliv, aby mohli začít znovu plnohodnotně pracovat. Je však naší povinností, abychom kvůli pandemii uhájili samotné základy svobodného podnikání,“ uvedla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolóra.

„Odmítáme nápady, jejichž podstatou je tlačit podnikatele do diskriminace zákazníků. Nesouhlasíme s tím, aby byl vstup do provozoven umožněn pouze některým lidem a podnikatelé museli povinně vyžadovat od zákazníků jakýsi certifikát, bez něhož je dovnitř nevpustí. Dosud nebylo nikým doloženo, že se nákaza šíří právě v obchodech nebo jiných, dnes zavřených provozech. Naopak existují studie, prokazující spíše opak. Navíc i s ohledem na proočkovanost a promořenost populace postrádá opatření v podobě uzavření provozoven smysl. Všem provozům by mělo být umožněno otevřít, a to bez ohledu na to, v nich bude zaveden diskriminační režim pro vstup, nebo ne. K této diskriminaci by stát rozhodně neměl nikoho pozitivně motivovat, např. daňovými prázdninami,” uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Všichni víme, že vláda nezvládá boj s pandemií a nenabízí žádná dlouhodobá řešení. Parlamentní opozice sice prezentuje nějaké plány rozvolnění, ty však vznikají bez úzkého propojení s reprezentanty podnikatelských segmentů, kterých se bezprostředně týkají. Proto je dobře, že se sami podnikatelé rozhodli převzít iniciativu a najít řešení, jak ukončit nefunkční lockdown, jak zastavit dlouhodobou diskriminaci určité části firem i jak zachránit pracovní místa a opět nastartovat českou ekonomiku, aniž by došlo k zásadnímu zvýšení rizika zhoršení epidemické situace. Samoregulace je k tomu určitě správnou cestou. Jsem přesvědčen o tom, že každý podnikatel dokáže ve své provozovně nastavit adekvátní a racionální hygienická pravidla. Rozhodně však odmítám přijmout koncept státem organizované diskriminace zákazníků či povinného antigenního testování, kterým by museli projít všichni zákazníci živnostníků v gastronomii, službách či cestovním ruchu,“ uvedl místopředseda Strany soukromníků ČR Michal Dvouletý, který byl součástí pracovní skupiny, připravující koncepci „bezpečné provozovny“.

