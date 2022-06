Tureček (ANO): Část obyvatelstva se vrátí zpět k chovu hospodářských zvířat. Kvůli Fialově drahotě

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegové a kolegyně, já bych se chtěl jenom obecně zamyslet nad tímto předkládaným veterinárním zákonem. Samozřejmě z hlediska, řekl bych, národní legislativy jsou asi nejdůležitější čtyři takové základní okruhy, co daná novela zákona přináší. Je to samozřejmě péče o zdraví zvířat, předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, dále důležitou podstatou je ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a v neposlední řadě i ochrana území České republiky před zavlečením nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv.

Samozřejmě vstupem České republiky do Evropské unie se veterinární zákon rozšířil o takové dva základní okruhy, a to je sice oblast obchodu, obchodování zvířat, jejich přemisťování, ať už v rámci členských států či nečlenských států, samozřejmě zahrnuje i obchodování živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží v rámci členských států Evropské unie. A v neposlední řadě dovoz a tranzit uvedených komodit ze třetích zemích na území Evropské unie.

Dále samozřejmě, co se týče veterinárního zákona, to přinesla nová doba, tak ten veterinární zákon se rozšířil i o ten základní okruh, který je většinou i veřejností nejvíc vnímán, a to je prakticky chov domácích mazlíčků, zvířat. Prostě to je doba, která prakticky rozšířila obsah toho veterinárního zákona. Chci jenom zdůraznit, a to samozřejmě zejména, co se týče pozměňovacího návrhy kolegy Kotta, je, že je dobře, že se snažíme v rámci této novely zařadit a rozšířit tu problematiku domácích porážek, a byl bych rád, aby se Ministerstvo zemědělství s pozměňovacím návrhem kolegy Kotta ztotožnilo.

Chci zdůraznit, že aniž bychom si to dneska uvědomili, tak samozřejmě růst cen potravin je v tuhle chvíli zcela zásadní téma pro všechny obyvatele České republiky, ať už jde o rostlinné komodity, které samozřejmě z logiky věci reagovaly na ten tlak cenový, na poptávkové spekulace mnohem rychleji, tak také ale samozřejmě na živočišné produkty a samozřejmě to už ošetřuje samotný veterinární zákon. Chci říct, že samozřejmě vzhledem k tomu, že vláda nereaguje, aby pomohla nějak obyvatelům s tou potravinovou drahotou, která tady nastala po nástupu vlády pana Petra Fialy, tak část obyvatelstva se samozřejmě uchýlí a vrátí se zpět k chovu, k zvýšení chovu drobných hospodářských zvířat i hospodářských zvířat, a v té chvíli samozřejmě dojde i ke zvýšení procenta domácích porážek všech druhů hospodářských zvířat. Takže v tomhle si myslím, že to bude reakce obyvatel na dnešní dobu, kdy se prakticky ceny potravin prostě zvětšují, a samozřejmě opět tady vzroste význam, řekl bych, pěstitelství a chovatelství v rámci jednotlivých rodin.

Takže to je asi k tomuhle. Takže já bych byl rád, kdyby ten pozměňovací návrh byl podpořen jak na jednání zemědělského výboru v úterý 21. června, tak nakonec při třetím čtení a v tomto ohledu my se pak postavíme celkově k podpoře či podpoře té novely veterinárního zákona. Děkuji za pozornost.

