Tureček (ANO): Po požárech v Českém Švýcarsku by vláda neměla ignorovat investice do krajiny

Přestože by okurková sezóna měla být v plném proudu, a kromě dovolené a odpočívání u vody by nás nemělo nic moc zajímat, jsme právě svědky dramatických jevů, které do našich končin přináší klimatická změna.

Ano řeč je o katastrofických požárech v Českém Švýcarsku, které zničily velkou část tamního Národního parku a ukázaly, jak ničivé dokáží být přírodní živly.

Před rokem jsme byli šokováni tornádem na Jižní Moravě a letošní lesní požáry nás opět upozorňují na to, jak zranitelní jsme proti přírodním extrémům vyvolaným klimatickou změnou. Je možné očekávat, že tyto jevy se budou stále častěji opakovat a nám nezbývá nic jiného, než se na to připravit a naučit se je zvládat. Požáry, sucha, povodně, orkány ale i tornáda, s tím vším budeme muset do budoucna počítat a umět se jim efektivně postavit. Toto je a bude důležitým úkolem pro naši politickou reprezentaci, a to napříč politickým spektrem a napříč volebními obdobími.

Jako hlavní nástroj, který dokáže zmírňovat vlivy klimatické změny je zadržování vody v krajině. Voda je pro krajinu stále důležitější, a pokud se nám ji podaří v krajině zadržovat, dokážeme se vypořádat se suchem a lesy budou následně odolnější vůči lesním požárům. Zadržování vody v krajině ale pomáhá i při opačném extrému, kdy je vody moc. Z mého pohledu je důsledné zadržování vody v krajině nejdůležitějším nástrojem, který máme k dispozici.

Dalším úkolem, který před námi stojí, je zajištění komplexní obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. Lesy jsou teď v žalostném stavu a jsou velmi proschlé. Nelze se proto divit, že nás postihlo to, co se stalo v Českém Švýcarsku. Po kůrovcové kalamitě si lesy zaslouží daleko větší pozornost a péči, než tomu bylo kdy v minulosti. V této situaci bychom asi očekávali zodpovědnou reakci vlády v rámci diskuse o novele zákona o státním rozpočtu.

Vzhledem k situaci bychom asi očekávali posílení investic do obnovy lesů, ale i významné posílení investic do vodního hospodářství. Realita je však velmi vzdálena tomu, co by se zdálo logické. V rámci novely státního rozpočtu, který projednala vláda, nebyly výdaje na lesy zvýšeny vůbec a na vodní hospodářství bylo navýšeno o 477 mil. Kč, což je naprosto nedostatečné. Ohledně lesů je však situace ještě mnohem horší. Státní podnik Lesy ČR odvede letos do státního rozpočtu 3,81 miliardy Kč! Nejen že se vláda nesnaží situace v lesích zásadně zlepšit, ale ona je dokonce s nadsázkou tuneluje. Pokud je les v takto špatném stavu a Lesy ČR přesto vygenerují zisk, neměly by být tyto prostředky opět investovány do lesů? Vláda to ale vidí jinak a tyto peníze raději rozpustí ve státním rozpočtu.

Postup vlády je v tomto ohledu překvapivý, protože investice do přípravy na zvládání extrémních jevů spojených s klimatickou změnou nám do budoucna mohou ušetřit gigantické náklady, které budeme muset vynaložit při jejich odstraňování. Všichni vnímáme složitost současné krize a je zřejmé, že vláda má zcela jiné priority, ale ani tak by se k lesům a vodě neměla stavět zády a zapomínat na jejich důležitost pro život v České republice.

Ing. Karel Tureček ANO 2011



