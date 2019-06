Udženija (ODS): Klimatická nebo politická nouze?

Starost o životní prostředí považuju odjakživa za přirozenou součástí lidského života. Drtivá většina z nás radních se na svých městkých částech či ve svých městech snaží, aby jejich obec nebyla vyprahlá, betonová poušť. Abychom měli uprostřed města či v obci dostatek zeleně a vodních ploch. Prostě, aby to bylo příjemné místo k životu. Kdo by to nechtěl? To není žádná novinka, jen to většina politiků nebere jako důvod k vlastní propagaci, ale jako normální, běžnou součást své práce a vlastního života.

Je možné, že se něco s klimatem děje, ale vyhlášení klimatické nouze některými politiky mi připadá jako prázdné, laciné plácnutí do vody, které ovšem splní účel politického PR.Kdyby to nebylo jen laciné PR, následovaly by konkrétní kroky. Kdyby panu starostovi Čižinskému skutečně šlo o lepší ovzduší v Praze, snažil by se odblokovat dostavbu vnějšího okruhu kolem Prahy, díky jehož absenci musí Prahou denně projet tisíce řidičů, kteří by se jí jinak vyhnuli. Kdyby mu skutečně šlo o českou přírodu, loboval by jako poslanec za KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně za zákony, které změní hospodaření s naší půdou a krajinou. V tom totiž tkví důvod, proč je naše krajina neschopná zadržet dostatek vody. Jenže to se neděje. Nedělá v tomto opět nic. Místo konkrétní práce, jen obecné politické proklamace. Prý chtěl vyjít vstříc hlasu ulice. Jasně, to teď dělá spousta politiků, jenže je to přestane po 2 měsících bavit a nic nedokončí.

Jak vidíte, od politických proklamací k reálným činům vede mnohdy dlouhá a trnitá cesta.Starost o přírodní bohatství a čisté životní prostředí je samořejmě priorita nás všech. Je to konec konců i základ konzervativní politiky. Předat našim dětem zemi v lepším stavu, než jsme jí zdědili. K tomuto cíli ale vedou konkrétní, promyšlené a dlouhodobé kroky, ne politická gesta pro média. Bohužel to vypadá, že toho prvního bude nyní pohříchu málo, na úkor toho druhého. V červnu se prý chystá radní pro životní prostředí na pražském Magistrátu vyhlásit stav klimatické nouze v celé Praze. Tak se máme na co těšit.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč

Ing. Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Požádejte znovu o důvěru, vyzval Fiala Babiše. A premiér odpověděl... Ivan Bednář: Nouze proti zákonu Masare (Zelení): Když nekoná vláda, potřebujeme změnu zdola Čižinský vyhlásil „na sedmičce“ stav klimatické nouze. A ze sousední radnice se mu neuvěřitelně vysmáli: Nabízíme humanitární pomoc...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV