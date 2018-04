Udženija (ODS): Na naší politické scéně zažívá člověk apríl 365 dní v roce

Když se člověk pohybuje na naší politické scéně, má pocit, že zažívá apríl 365 dní v roce. Tady je pár příkladů…

ČSSD, nad kterou visí dluh 338 milionů a minulý rok skončilo jejich hospodaření ve ztrátě téměř 40 milionů, chce ministerstvo financí!

Aleksandra Udženija ODS



Radní Kolinská (Trojkoalice/Zelení) nepovažuje odmítavý postoj Prahy 1 k návrhu Malostranského náměstí bez garáží za problém, protože městská část nemá právo veta. Jinými slovy, je jí jedno, co si myslí občané Prahy 1 a jejich zastupitelé.

A jako třešnička - Český olymijský výbor přišel s nápadem udělat “sebevědomější” verzi hymny. Při jejím poslechu, kdy to znělo jako kdyby někdo pustil dvě písně najednou a ty se vzájemně překrývaly, jsem se modlila, aby to skutečně byl apríl. No, jenže on nebyl...

