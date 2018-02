Udženija (ODS): Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde

K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy.

Pan Richter dlouhodobě lživě dehonestuje naši paní starostku Černochovou a přihlížet tomu, jak někdo vulgárně uráží bývalou stranickou kolegyni na jednání zastupitelstva, před diváky a na půdě radnice, s prominutím do k***v, prostě nebudu.

Ano, dala jsem mu výchovnou facku a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni.

Aleksandra Udženija ODS



