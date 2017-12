Udženija (ODS): Příští rok bude nevyzpytatelný, zejména na vládní úrovni

2017 se pomalu blíží ke konci a člověk rekapituluje, co se povedlo a jaké to celý rok bylo. Nikoho nepřekvapí, že u mě je to zamyšlení hlavně politické. V první polovině roku jsme byli nejdříve svědky trapného divadla ve vládě. Postupně se z toho však stala ostudná reality show neschopného premiéra, který se nedokázal čelem postavit jednomu ministrovi. Ta bezmoc byla cítit i z televize. A podle toho to taky dopadlo. Ten ministr pak vyhrál volby a díky prezidentovi je premiérem bez prokazatelné většiny v parlamentu.

Druhá půlka roku pro mě byla vesměs pozitivní. Kontaktní kampaň ODS jsem si užila, bylo strašně příjemné být s lidmi, bavit se o politické i ekonomické situaci, jejich problémech i přáních. Cítila jsem, že na nás jako na ODS opět spoléháte, že můžete věřit našemu programu a lidem, kteří jej reprezentují.

Ze samotného výsledku ODS jsem měla opravdu radost, protože jsme jako 2. nejsilnější strana v ČR potvrdili pozici pravicového lídra. A za to chci všem našim voličům, členům i podporovatelům poděkovat.

Výsledek voleb je silný impuls, že ideový a hodnotový směr, který jsme nastavili, je správný. Voliči se k nám vrací, protože vědí, že tvrdě a poctivě následujeme pravicové vidění světa. Naše sliby plníme a po volbách jsme předložili 7 zákonů na snížení daní, zrušení nejrůznějších nesmyslů a snížení byrokracie.

Aleksandra Udženija ODS



Vánočním dárkem se nakonec stalo zrušení 3. a 4. vlny EET Ústavním soudem na základě podnětu, který iniciovala ODS. Lehčí vstup do nového roku tak budou mít doktoři, právníci, řemeslníci, kadeřníci, kosmetičky, manikérky, a další živnostníci a podnikatelé.

Příští rok bude nevyzpytatelný, zejména na vládní úrovni, ale já i moji kolegové z obrany pravicových návrhů neustoupíme.

Příští rok bude pro nás jeden z hlavních úkolů příprava na podzimní komunální volby. Co se děje (tedy spíše neděje) v Praze, je už neomluvitelné. Nekompetentní magistrátní koalice zastavila veškerý metropolitní rozvoj. Doprava v Praze pro řidiče začíná být neúnosná, ceny bytů rostou tak, že na ně lidé už skoro nedosáhnou. V Praze se nic nestaví, neinvestuje se. Praha stagnuje. A to vše chceme změnit.

