Urbanová (STAN): Istanbulská úmluva. Prohráli jsme jen bitvu, ne válku

reklama

Moje poslední slovo k Istanbulské úmluvě, pro zachování duševního zdraví už se nechci zapojovat do hádek random na sítích. Udělala jsem pro to naprosté maximum. 2 roky v kuse pracuju na tom, aby se domácí a sexualizované násilí nepřehlíželo, aby se dělaly systémové změny. Jsem mladá, v očích některých nezkušená, nemůžu nikoho poučovat, přesvědčím je jenom prací. Dělala jsem rešerše, poskytovala materiály. Mluvila se všemi a říkala jim, že vím, že jim chodí víc mailů proti Úmluvě, ale argumenty jsou takové a makové. Svědomí mám čisté, nešlo udělat víc. Jeden senátor za SLK byl proti, 4 chyběli, z toho pouze 1 za STAN. Důvody můžou být různé, od párování až po vyjádření nějakého názoru. Ale taky to znamená snížení kvóra, snížení počtu potřebných hlasů pro. Pokud by byli proti, je to větší problém. U jednoho z nich vím, že by byl proti a vím, že se posunul, a to „dobrým" směrem. Není to ten výsledek, který bych chtěla, ale je to pozitivní posun. Od včerejší noci poslouchám od politické konkurence posměch, že za to můžeme jenom my, kecy o tom, že „STAN stále opakuje, že hájí oběti a pak takhle“, o přebarvování, že nejsme opravdoví liberálové, což tvrdíme. Well, liberální strana respektuje názory druhých, to je jedna z hodnot. Nepřikazujeme ostatním. A hele, mě to štve ze všech nejvíc, protože je to moje práce, kterou to poškozuje a lidem fakt odpovídám a tzv. se zpovídám. Ale ty útoky, ty nedávám. Myslíte, že to někoho přesvědčí? Myslíte, že to přesvědčí ty senátory, kteří se posunuli, byť jen malinko? Protože ti PROTI kouř nedostávaj. Ti proti slavili. Fakt. Vím, že je důvěra hrozně křehká věc a strašně moc bych nechtěla, aby tohle sebralo důvěru v práci, kterou i s jinými děláme. Mrzí mě to. Děkuju těm, a moc si jich vážím, kteří volali a mluvili taky byť vůbec nemuseli, protože jich se to vlastně vůbec netýkalo. Zejména pak Hejtmanka Petra Pecková, se kterou jsme v pondělí dělaly stream (i dovnitř do strany) a která v tomto byla jednou z nejaktivnějších.

Prohráli jsme. Doufám, že nám budete věřit, že jsme ale prohráli jen bitvu, ne válku.

Ing. Barbora Urbanová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Urbanová (STAN): Žil s ní v jedné domácnosti, měl se o ni starat. Místo toho ji znásilnil. Opakovaně Urbanová (STAN): Hnulo mi žlučí, jak velké máte papalášské manýry Urbanová (STAN): Za školství chceme a budeme bojovat Co ti papaláši? Hradní Vohralíková v první řadě na StarDance. Pozornosti neušla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE