Vácha (TOP 09): Mrzí mě, že hodnoceny budou jenom vysoké školy

Děkuji za slovo. Pan ministr to tady představil. Vy to asi nevíte, ale všeobecně je o mně známo, že já jsem spíš příznivcem kafemlýnku než tady toho hodnocení, ale nikdy jsem, ani v průběhu toho schvalování toho zákona jsem nijak tomu nebránil a samozřejmě dneska ta situace je taková, že si myslím, že už to hodnocení Metodiky 2017+ prostě je a musíme se mu podřídit. Já si nemůžu odpustit poznámku, že já si osobně myslím, že během několika let ty výzkumné organizace od sebe opíšou všechny ty správy modulů 4 a 5 a nakonec to stejně bude bibliometrie. Pan ministr říkal, že jde o kvalitu, ne o kvantitu. Ono už i v tom kafemlýnku na konci šlo o kvalitu a ne o kvantitu, navíc se tam zavedl ten pilíř 2, který je dneska modulem 1, kde byly ty aplikované výsledky. Já to nechci nijak rozporovat. Myslím si, že po několika letech je dobré do toho systému nějakým způsobem zasáhnout a změnit ty zažité praxe tak, aby se ty výzkumné organizace třeba probudily a začaly fungovat lépe. Proto si myslím, že asi má smysl tu Metodiku 2017 podpořit.

Jediná věc, která mě na ní mrzí, je ta, že podle těch modulů 3, 4, 5 budou hodnoceny jenom vysoké školy, že se to nedotkne Akademie věd nebo výzkumných organizací. To si myslím, že je chyba a že by RVVI, případně vláda nějakým způsobem měla docílit toho, aby opravdu všechny výzkumné organizace, ať je to Akademie věd, v. v. i. jiných zřizovatelů a vysoké školy byly hodnoceny podle jednoho stejného systému tak, aby byly porovnatelné. To je poznámka, kterou jsem chtěl říct a myslím si, že k tomuto stavu bychom se měli časem dopracovat.

Děkuji.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. BPP



