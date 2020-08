Vácha (TOP 09): Nejsem jistý, jestli budete mít dostatek speciálních komisí

reklama

Vážená vládo, dámy a pánové.

Za klub TOP-09 bych chtěl prohlásit, že vládní návrh zákona, podpoříme. Chtěl bych panu ministrovi a Ministerstvu vnitra poděkovat, že ten zákon připravilo, i když ze začátku to vypadalo, že se tomu budou bránit, a že přistoupilo i na návrhy opozice a že nezůstalo jenom u toho drive-in, kde byly obavy, že vlastnictví vozidla by nějakým způsobem ne úplně korespondovalo s volebním právem.

Nicméně já bych měl na pana ministra jeden dotaz, případně, jestli by mohl uklidnit moje obavy. V tom zákoně se říká, že ta komise, speciální komise, která bude chodit s mobilními urnami, bude deset minut čekat u dveří, kdy zazvoní. Bude muset deset minut čekat. Ono deset minut je hodně. Já to nechci teď ukazovat, protože máme na naše vystoupení jenom pět minut. Ale když si to spočítáte, tak vlastně v prvním dni je to od sedmi do dvaceti dvou hodin. To znamená, je to nějakých, myslím patnáct hodin. V druhém dni je to sedm hodin. Ty kraje můžou ještě prodloužit ty mobilní urny o další tři hodiny. Ta komise, kdyby čekala deset minut na každého toho oprávněného voliče - samozřejmě on to tu zmiňoval kolega Feri, že tam budou i přesuny mezi jednotlivými těmi voliči, kdy to může trvat třeba i patnáct, dvacet minut. Já si myslím, že jedna ta komise bude schopna obejít za ty dva dny volební, plus ty tři hodiny, dejme tomu maximálně šedesát lidí. A když dneska máme v karanténě - teď si nejsem jistý, jestli pět nebo deset tisíc občanů, ale jsou to prostě tisíce, jestli budete mít dostatek těch speciálních komisí, případně náhradníků do těch komisí, kdyby náhodou se v nějakém regionu objevilo víc případů.

To bych poprosil o ubezpečení. A pak mám jeden dotaz, kterým pravděpodobně otevírám pandořinu skříňku. Ale rád bych se zeptal, co se stane, když ten volič prohlásí, že za ním ta komise nedorazila. Ta komise samozřejmě bude mít nějaký zápis, že někam dorazila, ale teď bude volič, který se přihlásí na krajském úřadu - a ta komise to prostě nestihne tam se na to místo dostavit. A já se ptám, jestli tím náhodou nebudou ty volby zneplatněny. Já vím, že tam máte § 3, že volební právo má až ten, kdo ho aplikoval. To znamená ti, kteří ho neaplikovali, pravděpodobně nejsou těmi voliči, ale jestli máte nějaký systém, že třeba ta komise řekne: Podívejte se, nestíháme. My se prostě k těm lidem, které jsme dostali přiřazeny, nedostaneme a včas bude informovat třeba kraj nebo příslušný orgán, aby tam vyslali nějakou náhradní tu mobilní komisi. To je můj konkrétní dotaz. Rád bych na něj znal odpověď.

Jinak samozřejmě jak jsem říkal na začátku, my ten zákon podpoříme.

Děkuji.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vácha (TOP 09): Klíčové je soustředit se na výuku a ne na maturitu Vácha (TOP 09): Učím budoucí učitele a nesmím učit na střední škole Vácha (TOP 09): Myslím, že v tuto chvíli zákon už pozbývá smyslu Vácha (TOP 09): Kontrol je příliš mnoho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.