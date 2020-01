Vácha (TOP 09): Učím budoucí učitele a nesmím učit na střední škole

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Já vás můžu uklidnit, nebudu mluvit dlouho. Na rozdíl od pana kolegy Miholy, který je absolventem pedagogické fakulty, já jsem absolventem odborné přírodovědecké fakulty. K poslankyni Milkové. Já si myslím, že se tady nejedná o spor koalice opozice. Tady se - a za náš klub mohu říct, že my tady ten návrh podporujeme a podpoříme ho. Já mám spíš pocit, že tady se jedná o spor mezi odbornými fakultami a absolventy pedagogických fakult, kteří samozřejmě hájí ty svoje domovské fakulty a obávají se toho, že do toho školství se dostanou lidi možná schopnější, než to, co oni produkují.

A použiji přímo citaci kolegy Miholy - vzhledem ke své odbornosti. Já jsem univerzitní profesor. Nepočítal jsem tedy, jak dlouho učím, ale učím i budoucí středoškolské učitele. Teď v tomhle semestru tam mám, myslím, šestnáct středoškolských učitelů chemie, které budu učit. Budu je učit to, jak mají učit na střední škole. A světe div se, přestože my máme hodnocení přednášek a já tam mám hodnocení přednášek jedna, jedna celá dva, většinou, tak já nesmím učit na střední škole.

V tuto chvíli já, přestože učím učitele. Učím je, jak mají učit studenty na střední škole, tak kdybych šel na střední školu, tak vzhledem k současnému zákonu já prostě, samozřejmě na nějakou výjimku mě ten ředitel může vzít, ale nevezme. Díky tomu zákonu - já musím uvést, pan kolega Mihola tady říkal plno nepravd nebo zavádějících informací. On tu mluvil o základním školství. Ten zákon se netýká základního školství. Ten se týká pouze středního školství odborného, odborných předmětů.

Zmiňoval tady bakalářské studium, že by učitelé končili už po bakalářském studiu. O tom se v tom zákoně samozřejmě vůbec nejedná. Já musím říct, že pokud ten zákon - a mám tedy k Ministerstvu školství několik výhrad nebo doporučení. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten zákon vejde v platnost, tak já budu moct jít učit na střední školu. A díky tomu, že dneska se peníze dávají hlavně do regionálního školství a ne do vysokého školství - a já to panu ministrovi připomínám kdykoliv můžu, tak se v roce 2001 (2021) stane to, že univerzitní profesor na naší univerzitě nebo na naší fakultě bude mít nižší plat, než průměrný plat v regionálním školství, takže samozřejmě se mi může stát, že lidé od nás začnou chodit - a díky tomuto zákonu jim to bude umožněno - začnou chodit učit na střední školy, dodělají si do tří let pedagogické minimum a budou učit na středních školách.

Nám se to děje, nám se to děje u studentů, že ti studenti si během studia udělají pedagogické minimum to DPS - doplňkové pedagogické studium, a místo toho, aby u nás zůstávali, tak chodí učit na základní školy. Takže to je moje vyjádření podpory tomuto zákonu. Je tam jedna věc, se kterou nesouhlasím. A to je to DVP - další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pan ministr to tu zmínil, že dneska nebo podle tohoto zákonu už to další vzdělávání pedagogických pracovníků - on to zmiňoval i kolega Rais, už nebude muset být akreditované Ministerstvem školství. Já chápu to, že tam chodilo deset tisíc žádostí ročně, tak je mají prostě poslat zpátky a říct, že je prostě nebudou, že prostě je to nekvalitní. A já se stejně jako kolega Rais obávám toho, že plno institucí nebo různých skupin budou připravovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a bude pro ně jenom zisk, budou to dělat jenom kvůli zisku a ne kvůli tomu, aby dále vzdělávali pedagogické pracovníky. A obávám se, že k tomuto to sklouzne.

A mám poslední věc. A to je usnesení Asociace děkanů přírodovědných fakult, které podporuje a vyjadřuje podporu tady tomu zákonu. My jsme se sešli 7. března 2019, to znamená skoro před rokem a vydali jsme usnesení připravované vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, kdy Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje vládní návrh změny zákona o pedagogických pracovnících a snahu Ministerstva školství řešit hrozící nedostatek kvalitních učitelů v regionálním školství. A pokud vím, tak podobné usnesení nebo podobné závěry má i Asociace děkanů filozofických fakult, takže čím jsem začínal, tím i skončím. Vidíte, že to není střet koalice, opozice, ale je to spíš tedy (se smíchem) - a jsme toho svědky i dneska tady - je to spíš střet té odborné části s těmi pedagogickými fakultami.

Děkuji za pozornost.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vácha (TOP 09): Myslím, že v tuto chvíli zákon už pozbývá smyslu Vácha (TOP 09): Kontrol je příliš mnoho Vácha (TOP 09): Mrzí mě, že hodnoceny budou jenom vysoké školy Vácha (TOP 09): Chtějí zachránit aspoň nějaký svůj příjem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.